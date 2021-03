Com a ida da McLaren para a Mercedes em 2021, a Alpine - Renault passa a não ter nenhuma equipe cliente na Fórmula 1. E segundo Laurent Rossi, CEO da Alpine, a construtora está disposta a ter uma nova parceria para o futuro, mas "não está buscando ativamente" uma já para 2022.

No ano passado, o ex-chefe Cyril Abiteoul disse que a Renault estava "feliz por poder focar em si própria", mas que consideraria a adição de uma equipe parceira se isso adicionasse valor extra à montadora.

Desde então, Abiteboul confirmou sua saída da montadora em meio à transição da Renault para Alpine, mas Rossi afirmou que a marca francesa ainda está aberta a receber uma equipe parceira no futuro.

"Estamos abertos à ideia, mas não estamos necessariamente procurando por uma", disse Rossi no lançamento do A521, carro da Alpine para 2021.

"Acho que um parceiro seria bom, mas não é obrigatório, porque estamos trabalhando em cima de nossa equipe. Precisamos de autonomia, independência e dedicação total à equipe da F1. Poder colher os frutos do negócio com uma equipe cliente seria bom para o futuro, mas não é algo que estamos buscando ativamente no momento".

Rossi admite que não ter uma segunda ou terceira equipes para ajudar no desenvolvimento do complexo sistema da unidade de potência híbrida é um empecilho em sua estratégia, mas que há diversos pontos positivos para balancear.

"O negativo é que você pode perder um pouco da base do desenvolvimento que teria ao ter mais equipes junto. O positivo é que podemos dedicar todos os nossos esforços para projetar nosso próprio motor, para que caiba em nosso carro. E isso é um ponto muito positivo, porque você não fica distraído por outras atividades que acaba tendo como montadora".

"Quero acrescentar o fato de que um dos negativos é que você pode ser obrigado a fornecer motores para outra equipe. E se você não estiver preparado para isso, pode ter que aumentar a carga de trabalho repentinamente".

"Não se se esse é um efeito desejável. Então, no fim do dia, estamos felizes ao fornecer motores apenas para nós mesmos no momento".

