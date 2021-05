Sebastian Vettel teve que lutar para conquistar seus primeiros pontos na temporada 2021 da Fórmula 1, ultrapassando Lewis Hamilton nos boxes e Pierre Gasly na pista para terminar em quinto no GP de Mônaco. Mas segundo o francês da AlphaTauri, a manobra do tetracampeão foi "justa", mas que poderia "ter acabado no porto".

O piloto da Aston Martin saiu lado a lado com Gasly na subida da Beau Rivage, logo após a Sainte Devote, primeira curva do circuito, completando a manobra de ultrapassagem na Massenet.

Após a corrida, Gasly revelou que foi falar com Vettel sobre as pequenas margens envolvidas na manobra, mas reconheceu que foi uma ultrapassagem justa.

"Honestamente, fui vê-lo e disse que não havia mais nenhum centímetro que ele poderia ter tirado. Vocês sabem que a subida do morro não é uma reta. Tem uma pequena curva, e eu esperava que ele desse espaço, mas não sabia se teria até o momento de chegar lá".

"Foi muito próximo. Foi apertado, uma manobra muito difícil, mas justa. Os dois saímos dela. Acho que se tivesse sido mais agressivo, possivelmente ambos terminaríamos no porto, então sim, fico feliz que tenhamos saído dela".

Dando sua visão sobre a ultrapassagem, Vettel admitiu que foi "muito apertado" para completar a manobra evitando o contato.

"Não é possível ver muito, e ele estava em um ângulo ruim, aquele ponto cego onde não podia vê-lo", disse o tetracampeão.

"Vamos subindo e em certos pontos o trajeto começa a fazer esquerda, direita, esquerda, direita. Eu falei com ele rapidamente depois e ele disse que não sabia se eu teria visto ele e se daria espaço. Eu dei espaço, mas também tinha que fazer minha manobra".

"Eu tinha pneus novos, então foi apenas suficiente, acho. O que fez a diferença foi ter aquele quarto de carro, meio carro na frente".

Mesmo perdendo a posição para Vettel, esse foi o melhor resultado de Gasly no ano, ajudando a colocar a AlphaTauri em sexto no Mundial de Construtores, a frente da Alpine.

"Ontem foi nossa melhor classificação do ano com o sexto lugar e hoje nossa melhor corrida também, então estou feliz".

"Sabe, com Lewis [Hamilton] atrás foi bem intenso, por 78 voltas, então não podíamos cometer nenhum erro. Ele parou e isso colocou a pressão sob nós. Precisamos responder e isso deu pista livre para Vettel e Pérez nos ultrapassarem".

"Precisamos olhar melhor para isso mas diria que, no geral, estou bem feliz com o passo que demos no final de semana, voltando à frente".

