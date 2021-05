Charles Leclerc conquistou uma surpreendente pole position para a Ferrari na classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (23) em circunstâncias incomuns, após uma batida no final do Q3 que encerrou a sessão mais cedo.

O forte acidente na saída da curva da piscina deixou o piloto preocupado com os danos sofridos em sua caixa de câmbio. No entanto, verificações feitas pela equipe mostraram que não havia "nenhum dano sério".

Na manhã de domingo, a Ferrari anunciou que não trocaria o componente, o que poupou Leclerc de uma punição no grid, mas quando ligaram o carro antes da corrida, um problema surgiu rapidamente. A equipe revelou que uma falha com o eixo de transmissão esquerdo foi encontrada no carro do monegasco e, com isso, ele não conseguiu iniciar a corrida.

O chefe da escuderia, Mattia Binotto, disse após a corrida que a equipe ainda estava trabalhando para entender o que aconteceu e que poderia não ter nada a ver com a batida do piloto na qualificação.

"Precisamos descobrir por completo", disse à Sky Sports F1. "A falha está no eixo de transmissão lado esquerdo. Portanto, não é um problema de caixa de câmbio que tivemos. O componente foi inspecionado e revisando ontem à noite, eu acho que estava OK para a corrida."

“O problema está do lado oposto ao do acidente. Portanto, pode não ter nenhuma relação, mas é algo que precisamos entender e analisar cuidadosamente. Sem respostas agora."

Questionado se o problema já havia surgido antes, Binotto respondeu: "Não. Vamos esperar para ver. Acho que só podemos falar e dar uma explicação clara de acordo com os dados."

O chefe de equipe deixou claro no sábado que a escuderia não arriscaria em usar caixa de câmbio se estivesse danificada, e afirmou o problema do eixo não tinha relação.

"Como eu disse, não foi uma falha na caixa de câmbio. Não houve aposta. Estamos confiantes de que a peça estaria normal para a corrida. O que aconteceu precisa de uma explicação, que como eu disse, não temos agora."

F1 2021: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume liderança em dia de pesadelo para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.