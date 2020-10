A semana de Pierre Gasly vai correndo muito bem. Depois de ter a confirmação de que seguirá com a AlphaTauri na temporada 2021 da Fórmula 1, o francês foi bem ao longo de todo o sábado e garantiu o quarto lugar no grid de largada para o GP da Emilia Romagna, empatando sua melhor posição de largada na F1.

Após o treino classificatório, Gasly celebrou o resultado e afirmou que, desde o treino livre da manhã já se sentia bem com o carro.

"Devo dizer que senti bem o dia todo. O treino foi bom, fiz pequenas mudanças para a classificação que melhoraram o carro e eu consegui colocar voltas fortes, pilotando como eu queria e consegui igualar minha melhor posição de classificação na Fórmula 1, então fico muito feliz com isso".

Gasly foi perguntado também se a certeza de que seguiria na AlphaTauri o ajudou a ir melhor hoje, por estar mais relaxado.

"Devo admitir, já sabia da decisão há algumas semanas, então não acredito que tenha mudado muito, mas devo dizer que estou feliz com o trabalho que venho fazendo com os engenheiros. Eles me entregam um carro muito forte em todos os finais de semana".

"Acho que conseguimos tirar um pouco mais do pacote no momento por conhecê-lo melhor. Me sinto muito bem no momento. O carro trabalhou bem, Daniil também estava no Q3. Está sendo um final de semana bom então, com sorte, iremos bem amanhã também".

O francês ainda destacou a importância de estar correndo na "casa" da AlphaTauri.

"Estamos a 15 quilômetros da fábrica. Obviamente é uma prova muito importante para todos na garagem e espero que possamos entregar uma performance forte. Como disse, parece que nos damos bem na Itália por algum motivo, não sei o certo".

"Com sorte, podemos terminar o dia com uma boa posição e manter a luta aberta com a Ferrari [no Mundial de Construtores] se possível".

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: Debate sobre a classificação do GP da Emilia Romagna, na volta da F1 a Ímola

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?