Max Verstappen sentiu que uma suspeita de falha na vela de ignição em sua Red Bull "arruinou" sua classificação para o GP da Emília Romagna de Fórmula 1, disputado na manhã deste sábado. Verstappen relatou uma perda de potência em seu carro durante sua primeira corrida com pneus médios no Q2, forçando-o a retornar aos boxes para reparos.

A Red Bull relatou que foi uma suspeita de falha na vela de ignição que causou a perda de potência, mas os mecânicos conseguiram concluir os reparos a tempo de Verstappen retornar à pista antes do final da sessão.

Verstappen passou para o Q3 com pneus médios, mas lutou para igualar o ritmo dos pilotos da Mercedes na fase final da classificação, terminando meio segundo atrás do tempo de volta do pole position Valtteri Bottas, em terceiro lugar.

Verstappen sentiu que a perda de corrida no Q2 levou a suas dificuldades no Q3, já que lhe faltou ritmo na fase final da classificação. “Eu não sei exatamente o que era”, disse Verstappen.

“A carroceria teve de ser aberta e os mecânicos fizeram um trabalho muito bom consertando meu carro. Mas basicamente arruinou um pouco a minha classificação, porque você tem que ir para os [pneus] médios e tentar acertar a volta".

“Conseguimos superar isso, mas a referência estava um pouco errada. Na primeira volta do Q3, os pneus estavam muito frios porque eu estava no meio do trem. Eu realmente nunca entrei em um bom ritmo, sabia que ainda tenho um pouco de tempo, podia dar um pouco a mais. Foi um pouco confuso”.

“Mesmo no Q3, a última volta, eu estava bem, acho que poderíamos ter feito um pouco melhor se tivéssemos apenas uma classificação mais tranquila. Mas se você tem isso no Q2, e então você tem que se classificar com um pneu diferente no meio do caminho, não é ótimo”.

“Eu não esperava, claro, superar [a Mercedes] na classificação, mas queria estar um pouco mais perto e tornar as coisas um pouco mais emocionantes”.

“Hoje foi muito complicado e nunca encontrei aquele ritmo durante a classificação, onde você sabe que pode colocar um pneu novo e saber onde encontrar o tempo de volta”.

"É uma pena, mas ainda assim P3, então de volta para o meu assento”.

Verstappen foi inicialmente instruído a continuar na pista quando relatou a perda de potência, mas mergulhou para dentro dos boxes no final de uma tentativa de volta para que o problema pudesse ser corrigido. “Eu tinha potência, então não, então ele voltou a funcionar, então não”, explicou Verstappen.

“Eles me disseram para continuar, mas eu disse, 'galera, estou perdendo bastante tempo por volta aqui na reta'".

“Em um ponto, eu abortei porque não fazia sentido continuar. Teremos uma visão mais detalhada do que exatamente deu errado. Não é tão lindo, mas felizmente ainda estamos aqui”.

Verstappen estava esperançoso de que o ritmo de corrida da Red Bull lhe daria a chance de desafiar a Mercedes, mas temeu que fosse difícil ultrapassar devido à natureza estreita da pista em Ímola.

“A corrida longa foi boa, então espero que seja um pouco parecido amanhã”, disse Verstappen. “Vamos torcer para que em questão de velocidade máxima, estejamos em uma boa posição amanhã”.

“Não acho que será muito fácil passar de qualquer maneira, mas veremos o que podemos fazer”.

