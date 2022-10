Carregar reprodutor de áudio

Pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, Pierre Gasly correrá fora do programa da Red Bull, após ser confirmado pela Alpine para 2023. E para o francês, esse foi o "momento certo" para sair do guarda-chuva do programa da marca de bebidas energéticas, dando uma direção diferente em sua trajetória.

Após a saída de Fernando Alonso ter sido confirmada, Gasly rapidamente virou a primeira opção da Alpine em meio à novela envolvendo Oscar Piastri e a McLaren. Mas as negociações foram complexas porque a Red Bull precisava encontrar um substituto para o francês na AlphaTauri, tendo que olhar para fora de seu programa.

Gasly acredita que a Alpine seja o destino ideal para ele, com a equipe construindo um momento positivo.

"A oportunidade veio no verão, e começamos a falar sobre isso", disse. "Obviamente é uma grande mudança para mim, porque estou com a Red Bull há nove anos, basicamente minha carreira toda. Definitivamente dá a sensação de fechar um capítulo e iniciar outro. Eu devo dizer que pareceu algo natural, a decisão correta".

"Falo isso com base em onde estou na minha carreira, e nas ambições da Alpine e o progresso ao longo dos últimos anos. Eles estão melhorando a cada ano, eles têm esse projeto de estar lutando pela ponta em 100 GPs, e eles estão na direção correta. Para mim, também é o momento certo de sair do meu jeito, aproveitar essa chance com uma montadora. Eu acredito neste projeto".

Gasly disse que um ponto-chave foi a Alpine deixando claro desde o começo que ele era a primeira opção, com a equipe afirmando que faria de tudo para liberá-lo da Red Bull.

"Isso foi definitivamente o mais importante, entre os critérios, que me fizeram ter certeza de que eu deveria ir para lá, com a vontade que eles tinham de me tirar da Red Bull. Eles deixaram claro desde o começo que não seria uma negociação fácil entre as partes envolvidas".

