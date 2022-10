Carregar reprodutor de áudio

George Russell diz que seu ex-rival da Fórmula 2 Nyck de Vries merecia ter as “estrelas alinhadas” e criar uma oportunidade para ele conseguir uma vaga na AlphaTauri na temporada 2023 da Fórmula 1.

A dupla se encontrou pela primeira vez no kart, embora estivessem em categorias diferentes, já que de Vries, por ser mais velho, subiu na classificação. No entanto, eles competiram entre si na F2 de 2018, que Russell venceu à frente de Lando Norris, Alex Albon e de Vries.

De Vries estava conversando com várias equipes da F1 sobre uma possível 'saída' à pista em 2022 quando sua aparição como substituto de Albon na Williams no GP da Itália o levou ao topo da lista como um potencial nome para preencher a vaga de Pierre Gasly na AlphaTauri.

“Dos garotos do kart, Nyck foi o único que não chegou à F1 que provavelmente merecia chegar à F1”, disse Russell quando perguntado pelo Motorsport.com sobre a forma do holandês.

“Então, aqueles cinco pilotos, entre mim, Alex, Max [Verstappen], Charles [Leclerc] e Nyck, que estavam naquele período competindo entre si em 11 e 12, como eu disse, Nyck foi o único que não conseguiu, então estou feliz em vê-lo lá."

Perguntado se ele o avaliou ainda melhor depois de trabalharem juntos na Mercedes, Russell disse: “No kart, ele era o homem a ser batido. Eu nunca corri com ele no kart, mas de todos nós, ele foi provavelmente o mais bem sucedido no kart.

“Acho que para chegar à F1, você precisa fazer o trabalho no momento certo, quando há uma oportunidade no grid e às vezes essas estrelas não se alinham. Mas com a quantidade de estrelas alinhadas em Monza, provavelmente compensou a infelicidade de alguns anos atrás.”

De Vries fará 28 anos no início da próxima temporada e Russell admitiu que está intrigado para ver como ele se sairá depois de ganhar tanta experiência em outras categorias.

"Definitivamente intrigado para ver como ele vai se sair", disse Russell. “Não tenho dúvidas de que ele terá um bom desempenho. Ele tem todas as possibilidades de ser um grande piloto de F1. Tenho certeza que ele vai se sair muito bem.”

O ex-rival da F2 Norris concordou que De Vries merece sua chance.

“Ele é claramente um piloto muito bom”, disse o homem da McLaren quando perguntado sobre a pilotagem de De Vries pelo Motorsport.com. “Acho que ele provou isso desde o início no kart. Ele dominou completamente muitas coisas do kart, ele é campeão mundial de Fórmula E e muitas coisas. Então ele é um piloto top."

