A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, trocando um lado do mundo pelo outro: a principal categoria do automobilismo mundial vai a Austin, para mais uma edição do GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas. E apesar do título de pilotos já ter sido decidido a favor de Max Verstappen, ainda há muito em jogo.

Com o holandês garantindo o bicampeonato em Suzuka, a Red Bull afirmou que agora os esforços estão concentrados em garantir o vice para Sergio Pérez e o título de construtores, algo que pode acontecer já neste fim de semana, dependendo do que a Ferrari for capaz de fazer.

Assim como em Suzuka, o fim de semana conta com uma mudança na programação, com o segundo treino livre tendo 90 minutos de duração, para que a Pirelli possa fazer os testes de desenvolvimento dos pneus de 2023.

Confira a programação do GP do Estados Unidos e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 16h Bandsports Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 19h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 16h Bandsports Classificação Sábado 19h Band e Bandsports Corrida Domingo 16h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h30 SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após o GP RETA FINAL Segunda-feira 19h

