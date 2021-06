Pierre Gasly começou o sábado (05) com tudo e foi o mais rápido no terceiro treino livre para o GP do Azerbaijão em Baku. O francês cravou 1min42s251 já nos minutos finais, conseguindo a dobradinha da Honda, que teve Sergio Pérez na segunda posição, a 0s344 da AlphaTauri.

Lewis Hamilton foi o terceiro colocado, após ficar boa parte da sessão acompanhado do pelotão de trás. ele aproveitou o vácuo do próprio Pérez para subir na tabela de tempos. Charles Leclerc e Carlos Sainz completaram o top-5.

Max Verstappen, que estava ‘invicto’ em todos os TL3 de 2021, bateu nas barreiras de proteção da curva 15 pouco antes da metade do treino, o que abreviou sua participação na sessão. O lídero do campeonato fez apenas o 15º melhor tempo.

O Treino

A dupla da Haas foi a primeira a entrar na pista logo que ela foi liberada e aos poucos o restante do grid os acompanhou. Norris, Pérez, Tsunoda e Gasly se revezaram no topo da tabela de tempos nos primeiros minutos, enquanto Hamilton reclamava sobre o equilíbrio de sua Mercedes pelo rádio, enquanto ocupava o sétimo lugar.

Faltando 35 minutos, Verstappen – que tinha o 5º melhor tempo- perdeu o controle de sua Red Bull e atingiu a barreira de proteção da curva 15. Sem condições de retornar aos boxes, a bandeira vermelha foi acionada.

Naquele momento, a dupla da AlphaTauri liderava, com Gasly à frente com 1min43s051, e Tsunoda a 0s396 do francês. Hamilton era o 10º até então.

O reinício aconteceu quando restavam 25 minutos para o fim.

Sainz, que vinha fazendo o melhor primeiro setor, acabou saindo da pista no mesmo ponto em que Verstappen bateu, mas o espanhol conseguiu puxar para a direita e não se chocou. Restando 15 minutos, Gasly ainda era o líder.

Com 10 minutos para o final, Pérez cravou 1min42s595 e ficou à frente na tabela de tempos. Leclerc o acompanhou e ficou a 0s183 do mexicano no segundo posto.

Enquanto Vettel 'passeava' pela área de escape da curva 15, Russell trouxe o safety car virtual quando faltavam sete minutos, após parar na pista com problemas mecânicos.

Nos minutos finais, a dupla da Mercedes estava à frente apenas da Haas, mas tendo utilizado apenas pneus médios. Hamilton e Bottas calçaram macios e tentavam avançar na tabela.

E deu certo. O inglês subiu para o terceiro lugar, também se utilizando do vácuo de Pérez na reta.

Enquanto isso, Gasly voltava a se dar bem, ao cravar 1min42s251, o suficiente para assumir a ponta.

O treino de classificação acontece neste sábado, às 9h, horário de Brasília.

Resultado final

