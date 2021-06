O bom desempenho de Pietro Fittipaldi no treino classificatório da Indy 500 repercutiu no mundo da Fórmula 1. O chefão da Haas, Gunther Steiner, elogiou o desempenho do brasileiro, que conquistou o 13º lugar no treino classificatório das 500 milhas de Indianapólis.

Mesmo com a queda no final da corrida, o desempenho do brasileiro não foi apagado. Pietro acabou terminando na 25ª posição, após alcançar o segundo lugar na corrida.

“Acho que Pietro fez um trabalho muito bom na classificação. Qualificar-se em 13º nas 500 como um evento único é muito bom, você sabe. Na corrida não foi desse jeito. Eu acredito que ela estava fora da sequência com a amarela, e então ele fez a estratégia do combustível que obviamente não funcionou. Porém, eu acho que ele fez um bom trabalho”, disse Steiner.

Questionado sobre como acha que Pietro se sairia num bólido da F1, Steiner foi direto e relembrou a vivência do brasileiro nos cockpits da maior categoria do automobilismo mundial.

“Se eu estou olhando para ver como poderíamos nos sair num carro de F1? Com isso, eu não preciso. Ele já fez isso no Bahrein e em Abu Dhabi, no último ano. Nós o colocamos no carro e ele fez um bom trabalho”, conclui o chefão da Haas.

Com 24 anos, Pietro é atualmente o piloto reserva e de testes da equipe americana na Fórmula 1. Na temporada passada, ele substituiu Romain Grosjean nas duas últimas corridas do ano e obteve o 17 º lugar em Sakhir, no Bahrein, melhor resultado do brasileiro na competição.

F1 2021: RED BULL segue à frente, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs malucos | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.