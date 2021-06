A Ferrari disse que não ficará "iludida" com o bom desempenho apresentado nas duas sessões de treinos desta sexta-feira (04) para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, acreditando que seu objetivo continua sendo a liderança do meio do pelotão em Baku.

Depois de conseguir uma pole position e terminar em segundo lugar em Mônaco há duas semanas, a Scuderia chegou a Baku esperando "voltar à realidade" devido à alta velocidade da pista.

No entanto, o SF21 brilhou novamente quando Carlos Sainz e Charles Leclerc terminaram o TL2 em terceiro e quarto, respectivamente, na sexta-feira.

O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, afirmou que a performance apresentada no primeiro dia de atividades em Baku não mudou os objetivos da equipe para o fim de semana.

“É claro que a Red Bull será muito, muito forte, eles não são o alvo neste fim de semana”, disse Mekies.

“Não temos dúvidas de que a Mercedes estará de volta amanhã. Portanto, não nos iludimos com a classificação."

“Acho que o que estamos procurando é ser o melhor do resto agora. Há muitos caras bons lutando por essa posição - as duas McLarens que prevíamos que seriam muito fortes aqui. Ainda achamos que eles são muito fortes aqui."

“Muitos, muitos carros estão mirando essas posições. Mas é isso que estamos tentando conseguir. Um P5, o P4 é provavelmente a melhor posição que poderíamos ter.”

A Ferrari conseguiu se destacar em Mônaco graças à natureza de baixa velocidade do circuito de rua, com a força do carro nas curvas mais estreitas novamente sendo vistas no segundo setor em Baku.

Mekies explicou que os dados de GPS da equipe de Maranello mostraram “um quadro muito bom em curvas de baixa velocidade”, direcionando o foco para a melhoria do monoposto nas curvas de média e alta.

“O foco de melhoria está nas curvas de média e alta velocidades, que felizmente, para nós, não existem muitas em Baku, o que também explica por que não estamos tão ruins pelo menos na sexta-feira", disse.

“Por outro lado, existem retas muito longas aqui e sabemos que ainda não chegamos onde queremos estar [no que tange] a unidade de potência."

“Os pontos fortes agora são as curvas de baixa velocidade."

“Pensando na corrida, você precisa fazer com que os pneus funcionem, se comportem e degradem, então é exatamente aí que estamos nos concentrando agora", concluiu.

F1 2021: RED BULL segue à frente, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs malucos | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.