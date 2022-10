Carregar reprodutor de áudio

Que Pierre Gasly será o companheiro de equipe de Esteban Ocon na Alpine na temporada de 2023 da Fórmula 1 todo mundo já sabe, mas agora, detalhes do contrato do francês com a equipe de Enstone estão sendo revelados.

De acordo com o site francês, Sportune 20 minutes, o salário do novo contratado da Alpine contará com cifras semelhantes ao que Fernando Alonso recebe na equipe: algo na casa dos 15 milhões de euros. Vale lembrar que, só para tirar o francês da AlphaTauri e quebrar o contrato que duraria até 2023, foi necessário pagar à Red Bull dez milhões de euros.

Em relação ao contrato, a Alpine - no comunicado oficial - anunciou que seria por múltiplos anos, mas ainda de acordo com o site, a extensão do vínculo é de dois anos com opção de renovação para 2025, ou seja, possíveis três anos - exatamente o que o espanhol queria antes de anunciar a ida à Aston Martin.

Nesta temporada, ainda com a equipe 'irmã' da Red Bull, Gasly vem passando por um ano inconsistente, com altos e baixos. Na tabela do campeonato de pilotos, o francês é apenas o 13º colocado com 23 pontos, 12 à frente do atual companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. O futuro parceiro, Ocon, aparece na oitava colocação com 78 pontos.

Desde o anúncio da não renovação de Alonso e da ida de Oscar Piastri à McLaren, a Alpine deixou claro que a primeira opção seria Gasly. Uma vez que dois pilotos franceses em uma equipe francesa seria o 'marketing ideal' para o time. Na oficialização da contratação, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, deixou clara sua satisfação em contar com Pierre na equipe ao lado de Esteban destacando a combinação de velocidade e juventude que ambos os pilotos carregam.

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: