F1: Mario Andretti guiará carro da McLaren após promessa de Brown

Mario Andretti não está aposentado como os outros pilotos de sua época. Embora sua carreira no automobilismo tenha durado mais de 30 anos, sua fome pelo automobilismo continua inesgotável, mesmo aos 82 anos de idade.

O campeão da temporada da Fórmula 1 de 1978 está acostumado a entrar no cockpit de antigos monopostos durante demonstrações e eventos históricos, mas desta vez, a McLaren vai confiar a ele o volante de um monoposto da era moderna.

Uma promessa feita por Zak Brown, CEO da equipa britânica, no Goodwood Festival em 2021, se concretizará neste fim de semana no circuito californiano de Laguna Seca.

“Aconteceu quando estávamos em Goodwood, mudei para um carro de F1 atual e foi incrível”, explicou Andretti, entrevistado pelo site Road & Track. "Eu disse que gostaria de testar e Zak disse: 'Vou fazer acontecer'. Mas foi isso. Brincamos um pouco sobre isso toda vez que nos víamos de novo e então, no GP de Miami 2022, na frente de Martin Brundle, ele disse de novo. Todo mundo sabia disso, então imagino que ele não deveria ter se acovardado."

"E então Zak preparou [este teste] para este fim de semana. Vou fazer algumas sessões. Ele me disse que seria um carro da era híbrida, provavelmente da temporada 2014 ou algo assim.”

A última grande aparição de Andretti no campeonato foi em 2003, quando ele guiou o carro de Tony Kanaan, lesionado, para se classificar para as 500 Milhas de Indianápolis. Uma tentativa que terminou com uma decolagem a mais de 300 km/h, resultado de passagem sobre detritos, e um acidente impressionante.

A tecnologia dos carros de corrida evoluiu enormemente entre 2003 e 2022, mas Mario não espera ficar fora do lugar. O norte-americano revelou que já participou de várias sessões de testes para a equipe da IndyCar de seu filho, Michael, por isso já sabe manusear volantes e transmissões modernos.

"Muitas pessoas não sabem que eu testei para Michael ", disse ele. "Os carros da Indy têm basicamente o mesmo tipo de volante em que você opera a embreagem e tudo isso, então não é grande coisa. É muito mais fácil do que tentar lidar com uma transmissão manual. Você nunca tira as mãos do volante, o que acho que ajuda, especialmente em frenagens fortes, curvas e tudo mais. É a melhor maneira de guiar um carro de corrida."

