F1: Pourchaire fará TL1 com Alfa Romeo em Austin

O protegido da Sauber, Theo Pourchaire, fará sua estreia nos treinos de Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos no final deste mês, quando vai assumir um assento na Alfa Romeo no TL1.

O francês de 19 anos, que atualmente ocupa o segundo lugar na classificação de pontos da Fórmula 2 da FIA, fará sua primeira aparição no C42 da Alfa Romeo no Circuito das Américas depois de pilotar um Alfa de 2019 em um teste privado em Hungaroring em agosto.

A Alfa Romeo também anunciou que Pourchaire será promovido a piloto reserva para 2023, com esse papel sendo ocupado este ano por Robert Kubica.

"Estou emocionado por fazer minha estreia nos treinos livres em Austin", disse Pourchaire, que venceu três corridas de F2 em sua segunda temporada no campeonato - Circuito Sakhir do Bahrain, Imola e Spa. Será minha segunda vez ao volante de um carro de Fórmula 1, mas de certa forma, parecerá a primeira vez, pois desta vez será durante uma sessão oficial de um GP.

"Parece um sonho se tornando realidade e quero agradecer à Alfa Romeo por confiar em mim e me conceder essa oportunidade incrível. Estou ansioso para estar na pista e vou me certificar de tirar o máximo proveito disso e fazer o meu melhor para apoiar a equipe enquanto eles se preparam para o GP dos Estados Unidos".

A estreia de Pourchaire foi planejada para seu GP em casa em Paul Ricard, antes do cancelamento do GP da Rússia levar a F2 a mudar sua corrida de apoio para o GP da França. Foi decidido por Vasseur que Pourchaire não dirigiria o Alfa em nenhum evento com um evento de F2 conflitante.

O chefe da equipe Alfa Romeo elogiou o progresso de Pourchaire desde que ingressou na Sauber Academy em 2019, tendo sido vice-campeão de Oscar Piastri no campeonato de Fórmula 3 da FIA 2020 e se tornando o vencedor mais jovem da F2 quando conquistou a corrida de Mônaco na temporada passada.

"Theo vem apresentando grandes atuações ao longo desta temporada, assim como nos anos anteriores", comentou Vasseur. "Trabalhamos de perto com ele há quase quatro anos, como membro de nossa Academia, e ficamos impressionados com seu constante progresso e desenvolvimento como piloto e, igualmente importante, como pessoa.

"Estamos muito satisfeitos em dar a ele seu primeiro treino livre na próxima semana: é uma oportunidade bem merecida e estou confiante de que ele mais uma vez nos impressionará com suas performances, pois ajudará a equipe a coletar dados valiosos antes do GP dos EUA."

Pourchaire não será o único novato a obter a quilometragem do FP1 em Austin, já que o vice-campeão da Fórmula 2 de 2021, Robert Shwartzman, faz sua primeira corrida com a Ferrari, enquanto Logan Sargeant fará com a Williams .

Enquanto isso, Antonio Giovinazzi fará sua última presença com a Haas, que anunciou esta semana que terá Pietro Fittipaldi no México e Abu Dhabi.

