F1: Gene Haas detona domínio na Mercedes nas últimas temporadas

Dono da equipe Haas de Fórmula 1, o dirigente norte-americano Gene Haas criticou o absoluto domínio da escuderia Mercedes na categoria máxima do automobilismo mundial nas últimas temporadas.

“Eles (Mercedes) construíram um motor de desempenho extremamente alto, alta eficiência de combustível e durabilidade do qual nenhuma outra equipe conseguiu chegar perto”, disse Haas ao Racer.

“Para mim, realmente ‘matou’ o que é a Fórmula 1. Quem quer ir a uma corrida, quando você sabe quem vai ganhar todas as corridas que estão por aí? Isso só fica chato", argumentou o dono da Haas.

O dirigente também falou sobre a própria equipe. “Acho que até 2019 estávamos indo muito bem, tínhamos muita potência e os carros eram muito competitivos”, ponderou o dirigente norte-americano.

“Mas acabamos fazendo corridas tendo que economizar combustível, realmente tivemos que ‘tirar muito o pé’, então isso nos prejudicou. Em 2020, quando a Ferrari teve uma redução em potência, era óbvio que os carros com motor Ferrari tinham déficit de potência em comparação a Mercedes, Honda e Renault. Nosso barco está amarrado ao da Ferrari, então, quando eles estão devagar, vamos mais devagar, não acho que haja muito que se possa fazer sobre isso.”

“Não temos controle sobre as peças que obtemos da Ferrari. Temos fé que a Ferrari pode resolver o problema, e não só a Ferrari tem essa questão, mas também a Honda e a Renault, todos estão com um déficit com relação ao motor da Mercedes”, completou Haas.

