A Fórmula 1 começa a se preparar para a viagem ao Bahrein, onde realizará a pré-temporada, entre 12 e 14 de março, e o primeiro GP de 2021, no dia 28 do mesmo mês. E o país do Oriente Médio anunciou no último final de semana um plano para oferecer vacinas contra a Covid-19 aos membros do paddock envolvidos com os testes e a prova.

No momento, o Bahrein tem uma das maiores taxas de vacinação no mundo, tendo imunizado cerca de 9% da população com ambas as doses. Com um grande número de pessoas a caminho do Bahrein para o período de três semanas entre os testes e a corrida, o país anunciou que oferecerá a vacina contra a Covid-19 ao paddock.

O Bahrein anunciou a extensão de seu programa de vacinação "aos principais eventos realizados no reino de modo voluntário, desde que as escalas de tempo permitam e isso forneça benefícios adicionais aos participantes e a população do país".

"Devido â janela de tempo do evento deste ano da Fórmula 1, incluindo os testes, a grande maioria dos participantes estarão no Bahrein por três semanas antes da corrida", diz o comunicado. "Isso permitirá uma oportunidade de fornecer proteção adicional aos que quiserem aproveitar essa oportunidade de vacinação [vacina Pfizer-BioNTech]".

O Ministro da Saúde do Bahrein oferecerá a todos classificados como "participantes da corrida" a chance de serem vacinados assim que chegarem ao país, antes de receberem a segunda dose próximo à saída, 21 dias depois.

Porém, um porta-voz da F1 confirmou que a organização "não tem planos de adotar a vacinação como grupo itinerário antes do prazo de vacinação determinado pelo sistema de saúde do Reino Unido".

Foi apurado que a maioria das equipes também não devem aceitar a oferta barenita.

O adiamento do GP da Austrália para novembro fizeram com que o Bahrein passasse a ser a etapa de abertura da temporada. Com isso, a F1 optou por tirar a pré-temporada de Barcelona, realizando todas as atividades no mesmo local.

A taxa de infecção pela Covid-19 no Bahrein atingiu um novo pico em fevereiro, com um recorde de 848 novos casos em um dia. Desde o início da pandemia, o país registrou 444 mortes.

