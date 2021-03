Após fazer sua pior temporada na Fórmula 1 em 40 anos em 2020, a Ferrari busca dar a volta por cima na categoria. Para isso, porém, o foco está em 2022, já que os regulamentos de 2021 não permitem grandes evoluções.

Assim, o chefe do time de Maranello, Mattia Binotto, deve deixar de ir a alguns GPs de 2021. Tudo para poder trabalhar com foco em 2022, quando a F1 terá uma 'revolução' nos regulamentos técnicos.

Com isso, a responsabilidade sobre todas as atividades de pista ficará com o francês Laurent Mekies, diretor esportivo da Ferrari. Além disso, Binotto também não terá que lidar com tudo do lado comercial, o que caberá ao italiano Nicola Boari.

A 'nova estrutura' da Ferrari vem em meio à reorganização organogramática pela qual o time de Maranello passa a fim de voltar a competir pelas primeiras posições. Por isso, o foco é em 2022, embora a equipe pretenda dar um bom carro a Charles Leclerc e Carlos Sainz já em 2021.

