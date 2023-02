F1: GP da Espanha muda traçado para 2023 e remove chicane final

Carregar reprodutor de áudio

Após anos de expectativa, a organização do GP da Espanha de Fórmula 1 confirmou a mudança no traçado do circuito de Barcelona para a etapa de 2023, removendo a tão criticada chicane do último setor, que foi introduzida em 2007.

A mudança garantirá uma redução no tempo de volta, criando um setor de duas curvas de alta como no passado, na expectativa de que os carros poderão seguir uns aos outros mais próximo na entrada da reta, permitindo mais ultrapassagens.

A nova versão da pista possui extensão de 4.657 metros, comparado aos 4.675 do layout com a chicane. A remoção desse trecho era discutida há anos, e a chave era obter a aprovação e homologação da FIA.

A mudança foi considerada desde a época de Michael Masi como diretor de provas da F1, que também era chefe de segurança de circuitos antes de sua saída.

"É algo que estamos olhando há algum tempo", disse Masi em 2021. "Obviamente não é uma mudança da noite para o dia, precisamos olhar para todas as implicações e consequências não-intencionais que podem vir disso".

"Como em todos os circuitos e curvas que trabalhamos, conversamos com as equipes, os pilotos e a F1 para garantir que teremos o circuito mais seguro e que promova boas corridas".

A mudança se tornou uma possibilidade séria no fim de 2022, quando a direção do circuito entrou oficialmente na discussão.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O trabalho foi autorizado pelo diretor de provas atual, Niels Wittch, que também atua como delegado de segurança e Stuart Robertson, chefe de segurança de circuitos e rally da FIA. Entre as exigências está a adição de barreiras de proteção no lado externo das duas curvas.

Agora o circuito foi homologado em seu layout com e sem chicane, dependendo da organização de cada evento decidir qual configuração usar.

Além disso, a área de escape na curva 1 foi estendida. Em um comunicado, a direção diz que "a primeira fase do trabalho já foi concluída, aumentando a área com 70m de brita, instalando ainda uma nova cerca aprovada pela FIA nas curvas 1 e 2, aumentando a segurança dos pilotos".

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com discute duelos internos das equipes da F1 em 2023 Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music