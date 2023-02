Carregar reprodutor de áudio

Lance Stroll foi flagrado no aeroporto de Barcelona nesta segunda-feira embarcando em um avião particular rumo a Silverstone, cidade sede da Aston Martin. A presença do canadense no GP do Bahrein, estreia da temporada 2023 da Fórmula 1, ainda é dúvida porque tudo depende se ele terá ou não condições de pilotar.

A informação e as imagens são do site SoyMotor. Stroll deixou a cidade espanhola, onde passou por cirurgia em um dos punhos lesionados, e tinha como destino final Oxford. De acordo com a Aston Martin, o piloto passará por alguns testes no simulador para saber se tem condições físicas de pilotagem e entender como está o nível de recuperação da lesão.

Stroll se acidentou de bicicleta antes do início da pré-temporada e por conta disso, o brasileiro Felipe Drugovich testou o AMR23 ao lado de Fernando Alonso. A data exata do ocorrido não foi confirmada pela equipe o que gera dúvidas sobre o grau de recuperação do canadense. O time inglês já informou que se Lance não estiver apto para pilotar, Drugovich estará no cockpit na estreia da temporada, no próximo domingo.

A Aston Martin pode anunciar quem estará no GP do Bahrein até 24 horas antes do TL1. Porém, para Stroll correr, ele precisa ser liberado pelo médico da FIA.

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com discute duelos internos das equipes da F1 em 2023 Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music