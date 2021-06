A organização do GP de São Paulo da Fórmula 1 vai abrir a venda de ingressos para recebimento do público a partir desta sexta-feira (18). A expectativa é de que a etapa brasileira de 2021 receba 120 mil pessoas combinados nos três dias - 5 a 7 de novembro.

Com o avanço do plano de vacinação no estado de São Paulo, os promotores planejam fazer da prova no Brasil o primeiro evento na capital com a presença de espectadores desde março 2020, quando a Covid-19 impossibilitou a presença de público em competições esportivas.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o promotor da etapa brasileira, Alan Adler, espera receber até 40 mil pessoas no Autódromo de Interlagos em cada um dos três dias do final de semana do GP de São Paulo, totalizando 120 mil pessoas de 5 a 7 de novembro. O autódromo tem capacidade para receber até 70 mil espectadores por dia.

Apesar do otimismo dos organizadores do evento, o Brasil segue na lista vermelha do governo do Reino Unido no que tange restrições de viagens.

Em 2020, o GP do Brasil foi cancelado devido à situação da pandemia do coronavírus no país, sendo a última etapa brasileira realizada em 2019, que contou com 158.213 espectadores.

