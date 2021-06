F1: Mercedes troca chassis de Bottas e Hamilton para GP da França

Após duas corridas abaixo da média, em Mônaco e Baku, a Mercedes chega a Paul Ricard com a esperança de dar a volta por cima e retomar a liderança dos Mundiais de Pilotos e Construtores da Fórmula 1. E a equipe alemã vem com uma novidade para o fim de semana: a troca dos chassis de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Mas o finlandês negou que sua performance ruim no GP do Azerbaijão seja o motivo por trás desta troca, afirmando que ela sempre esteve nos planos da Mercedes.

"Não é um novo chassi. É diferente e sempre esteve nos planos uma mudança nesse ponto".

Com isso, o finlandês assume o chassi número seis, que Hamilton vinha usando desde o início da temporada, enquanto o heptacampeão ficará com o número quatro do companheiro de equipe.

A Mercedes confirmou a mudança após a coletiva, explicando que a decisão foi tomada para que garantir que os chassis disponíveis tenham quilometragens similares ao longo do ano.

Essa não é a primeira troca de Bottas em 2021. Após o acidente com George Russell no GP da Emilia Romagna, a extensão dos danos o levaram a adotar o número seis.

Na coletiva desta quinta em Paul Ricard, o finlandês diz esperar que o retorno às pistas tradicionais represente um momento melhor para ele e Hamilton após etapas difíceis em Mônaco e Baku.

"O que vimos em Mônaco, é que eu consegui encontrar o ajuste e a confiança, fazendo os pneus funcionarem, enquanto Lewis não. Em Baku foi quase que o oposto. Havia uma grande diferença no fim de semana com os ajustes".

"Agora, posso dizer que, possivelmente, a direção que tomamos, como equipe, não foi ideal. Algumas pequenas outras coisas ajudaram".

"Acho que nosso carro fica meio no limite nesse tipo de pistas. Mas pelo menos as próximas são mais normais e, com sorte, podemos encontrar um ajuste razoável, que não seja fácil de ir para a direção errada".

