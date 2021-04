F1: GP de São Paulo adia definição sobre ingressos para maio; veja

Após ficar de fora do calendário 2020 da Fórmula 1 em função da pandemia, a etapa brasileira da categoria deve voltar à elite do esporte a motor em 2021. O GP de São Paulo está agendado para 7 de novembro, mas a organização da prova adiou a definição sobre a possível venda de ingressos para o evento para maio. A comercialização dos bilhetes costuma começar em março, mas os dirigentes preferiram esperar em virtude da situação da Covid-19 no País.

Os organizadores da corrida de Interlagos têm planejado a realização da etapa com previsão de diferentes cenários, inclusive sem público, informou o jornal Estadão. Por isso, ainda é preciso avaliar a situação do novo coronavírus no Brasil. O que se espera é uma estabilização da curva do número de casos da doença e uma projeção de aumento na quantidade de imunizantes contra a Covid-19.

A pandemia vem causando recordes de casos e mortes no País, especialmente em São Paulo, mas, por ora, a categoria máxima do automobilismo mundial não fez qualquer manifestação no sentido de cancelar ou adiar o evento brasileiro.

Neste momento, o foco da F1 está nas próximas provas do campeonato. Um caso que preocupa é o do Canadá, que tem uma corrida agendada para junho, enfrenta um aumento no número de casos e tem cidades em regime de lockdown. De todo modo, a categoria espera que, entre as 23 etapas previstas para 2021, mais da metade possa contar com torcedores, mesmo que em quantidade reduzida, em respeito ao distanciamento social.

