Sebastian Vettel não está em seu melhor momento na Fórmula 1. Depois de um bom começo com a Ferrari, se colocando na disputa pelo título em 2017 e 2018, o tetracampeão não conseguiu manter os bons resultados e acumulou diversos erros em 2019 e 2020, levando essa má fase para o início de 2021. E para o ex-piloto Nico Rosberg, Vettel precisa encontrar um modo de se livrar dessa espiral negativa que se encontra.

Em 2020, Vettel teve seu pior ano na F1, ao não se acostumar com o problemático SF1000 e havia muita expectativa sobre sua estreia na Aston Martin, que não foi das melhores. Eliminado no Q1, largou em último após uma punição e ainda acabou fora da zona de pontos depois de uma corrida irregular, 'coroada' com um toque em Esteban Ocon, onde acabou tomando uma segunda penalização.

A má performance de Vettel no Bahrein ressuscitou as críticas ao tetracampeão, com muitos inclusive pedindo a sua aposentadoria, enquanto outros pedem tempo para que o alemão se acostume com o carro da Aston Martin, que também tem seus problemas.

Em entrevista à Sky Sports Alemanha, Rosberg disse que as ações de Vettel não condizem com um tetracampeão, mas sai em sua defesa ao destacar que o AMR21 é um carro difícil, ainda mais para o alemão, que é novato na Aston Marin.

Enquanto Rosberg afirma que Vettel precisa de tempo, ele acredita que o tetracampeão precisa trabalhar em si mesmo.

"Ele precisa encontrar uma saída dessa espiral negativa. Isso é muito, muito importante. Acabamos de ver outro erro, que é atípico para um tetracampeão. Ele precisa encontrar uma saída".

"Eu realmente desejo o melhor para Sebastian, que ele saia dessa fossa, que ele trouxe da Ferrari nessa primeira corrida. É engraçado, me surpreendeu que ele diga que ainda não está confortável com o carro".

"Mas ok, é uma nova equipe e ele precisa de tempo. Mas Sebastian tem muito talento, é um tetracampeão. Então ele ficará bem e tenho certeza que veremos grandes corridas dele neste ano".

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.