F1: GPs do Brasil e da China devem ser cancelados nesta temporada

A temporada 2020 da Fórmula 1 já começou, com um total de 10 etapas confirmadas na Europa, mas Brasil e China devem ficar de fora do calendário da categoria máxima do automobilismo mundial neste ano.

De acordo com a VEJA, tanto a corrida de Interlagos quanto as outras etapas da América, realizadas no Canadá, nos Estados Unidos e no México, devem ser canceladas em função da pandemia do novo coronavírus.

"Fontes ligadas ao grupo americano Liberty Media, que controla a principal categoria do automobilismo mundial, confirmaram que a corrida no circuito de Interlagos deve ser excluída da temporada pela primeira vez em 30 anos. Na semana passada, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, já havia dado sinais neste sentido, citando o fato de Estados Unidos e Brasil serem os países mais afetados pela pandemia", diz a publicação.

"Os motivos também seriam logístico-financeiros: para valer a pena, as provas do continente americano deveriam render à F1 entre 20 e 25 milhões de dólares. Sem a possibilidade de receber público nas corridas, as fontes de receita da categoria cairiam drasticamente. Para piorar, segundo o atual contrato com a F1, o GP Brasil não rende um centavo sequer à Liberty – não existe um pagamento de 'taxa de realização' e toda receita oriunda dos camarotes e arquibancadas ficam com os organizadores do evento paulista", afirma a VEjA.

China

No caso do GP da China, as informações vêm do site holandês Nu.nl, que pondera que o governo do país decidiu que os eventos esportivos internacionais programados para o final deste ano serão todos cancelados.

A única coisa que permanecerá na agenda são disputas classificatórias para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, que serão realizados na capital Pequim. O tema também foi abordado pelo GloboEsporte.com, que foi outro a adiantar que o GP do Brasil - assim como todas as etapas da F1 na América neste ano - não deve ocorrer. As informações foram reiteradas nas transmissões dos dois primeiros treinos livres para o GP da Estíria, no SporTV.

DIRETO DO PADDOCK: Novidades da Ferrari, negociações de Vettel e o calendário 2020

Podcast #057 - Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: