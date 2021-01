Depois de deixar a Fórmula 1 ao fim da temporada 2020, o francês Romain Grosjean tirou as papas da língua e agora criticou Mark Webber por causa de comentários do ex-piloto australiano em relação à pilotagem.

“Um adesivo foi colocado na minha cabeça desde o primeiro ano por Mark Webber, dizendo que eu era o ‘maluco da primeira volta’", disse Grosjean ao TheRace. O ex-Haas se refere às acusações de imprudência que recebeu ao longo de sua carreira na categoria.

No GP do Japão de 2012, Grosjean, que corria na Lotus-Renault, rodou atrás do safety car, prejudicando a corrida de Webber, da Red Bull. Depois da prova, o australiano chamou o colega de "maluco da primeira volta".

Romain Grosjean, Haas F1, talks to Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O francês não engoliu: “Não entendo. Acho que foi uma frustração. Ele tinha um carro tetracampeão mundial e venceu algumas corridas, então acho que ele ficou bastante frustrado com toda a situação e acabou dizendo aquilo.”

“Se ele falasse comigo, eu teria dito ‘sim, cometi um erro, pode me dar um soco’. Mas ir para a mídia e criticar abertamente foi um pouco demais. Por isso, obviamente, meu respeito por ele não é tão alto quanto por alguns outros pilotos."

TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES; assista

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Motorsport.com debate a expectativa para a temporada 2021 da F1; ouça

Your browser does not support the audio element.

.