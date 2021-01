Suzuki confirma saída de Brivio antes de ida para Alpine na F1

A equipe Suzuki de MotoGP confirmou a saída do chefe da equipe Davide Brivio, antes da sua mudança iminente para a Alpine na F1.

Conforme revelado pelo Motorsport.com na quarta-feira, Brivio deve fazer uma mudança para a Alpine para se tornar seu CEO, como parte de uma reestruturação da gestão.

Embora a empresa-mãe, a Renault, tenha se recusado até agora a comentar a situação, a Suzuki anunciou na manhã desta quinta-feira (07) que Brivio estava deixando a MotoGP.

Brivio ajudou a liderar a Suzuki ao seu primeiro campeonato de MotoGP no ano passado, com a fabricante japonesa ganhando o título por equipes e Joan Mir a coroa de pilotos.

Falando sobre a sua decisão, Brivio disse que deixar a Suzuki e a MotoGP não foi uma decisão fácil.

“Um novo desafio profissional e oportunidade me ocorreram e no final e decidi aceitá-los”, disse ele. “Foi uma decisão difícil.”

“O mais difícil será deixar este fabuloso grupo de pessoas com quem comecei este projeto quando a Suzuki regressou ao campeonato. E é difícil dizer adeus também a todas as pessoas que chegaram ao longo dos anos para formar esta grande equipe.”

A mudança de Brivio para a Alpine foi planejada pelo CEO da Renault, Luca de Meo, que está se esforçando para revigorar as muitas marcas da montadora francesa.

De Meo e Brivio se conheceram na Yamaha na MotoGP, quando Brivio foi chefe de equipe de 2002 a 2010.

Brivio está definido para assumir a função de CEO da Alpine e trabalhar ao lado do novo chefe da equipe, Marcin Budkowski, embora não tenha havido nenhum anúncio oficial sobre essas mudanças.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Conheça os TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?