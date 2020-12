Romain Grosjean disse que suas mãos "estão melhorando" um mês depois de seu forte acidente no GP do Bahrain.

O francês escapou milagrosamente de ferimentos graves, mas sofreu queimaduras nas mãos, o que o impediu de retornar nas últimas duas corridas em 2020.

O piloto de 34 anos continuou a receber tratamento para seus ferimentos em casa, na Suíça, e postou atualizações nas suas mídias sociais, além de mudar sua biografia do Twitter para “Pai - Marido - Piloto de corrida – Haters e resistentes ao fogo - também conhecido como Fênix”.

Na terça-feira, Grosjean tweetou uma atualização exatamente um mês após o acidente, contando que foi à academia e conseguiu jogar tênis.

Nesta quarta-feira, ele também voltou ao volante, transmitindo uma sessão de iRacing na Twitch, na qual respondeu a perguntas de seguidores e deu voltas em Nurburgring em um carro de Fórmula 3 da Dallara.

Grosjean também compartilhou uma atualização sobre suas mãos com seu público: "Minhas mãos estão melhorando", disse Grosjean. "Ainda estou sofrendo um pouco com a esquerda e limitado com o que posso fazer.”

“O maior problema é meu polegar [esquerdo], não consigo dobrar mais meu polegar do que isso”, gesticulou na tela.

Romain Grosjean racing on iRacing

O piloto de 34 anos não é um estranho nos eSports, tendo fundado sua própria equipe de corrida, a R8G Esports, que participou das 24 Horas Virtuais de Le Mans em junho, bem como de várias categorias de corrida de simulação de alto nível.

Grosjean disse que esperava fazer um teste privado com um carro de Fórmula 1 atual para ter um adeus adequado ao volante de um carro de F1, com a Mercedes afirmando que faria funcionar um carro para ele se nenhuma outra equipe fosse capaz.

Os novos planos de Grosjean no mundo real estão no ar. Depois de ser notificado pela Haas que seu contrato não seria renovado, ele deu uma olhada séria na IndyCar, mas disse que talvez tenha que reconsiderar a ideia após seu violento acidente.

Ele também afirmou que não correria de carro sem um dispositivo de halo, que salvou sua vida no Bahrein.

