EXCLUSIVO: Grosjean revela truque do botão de bebida na Indy

Todo piloto tem um estoque de ferramentas e truques em seu respectivo arsenal, mas Romain Grosjean, ex-piloto de Fórmula 1 tem um que é único. O francês de 38 anos, que hoje corre na Indy, utilizou o botão no volante que lhe fornece uma bebida - mesmo quando não há uma no carro - como parte de um ponto de dados para as áreas a serem abordadas durante os relatórios pós-corrida.

Os membros da equipe Juncos Hollinger Racing (JHR) compartilharam com o Motorsport.com o que aprenderam sobre a abordagem de Grosjean durante os testes fora de temporada, quando notaram que ele continuava a apertar o botão apesar de não ter uma bebida no carro.

Foi só então que eles souberam que ele usava o botão para dissecar as curvas de cada volta, em um esforço para fornecer um feedback mais detalhado aos engenheiros para aprimorar as configurações.

Essa abordagem ajudou Grosjean a marcar cinco top 10, incluindo o melhor resultado da JHR, o quarto lugar em junho em Laguna Seca. Ele também tem duas aparições no Fast Six com a equipe, classificando-se em quinto lugar em todas as ocasiões, em São Petersburgo (Flórida) e Toronto (Canadá).

Grosjean disse ao Motorsport.com: "O botão de bebida, quando não há bebida, é uma marca nos dados, então é fácil para o engenheiro descobrir, porque você sabe quando faz a reunião e as corridas - você pensa: 'Talvez tenha sido na curva 3, na volta 4 ou...' e, em vez de tentar lembrar qual número ou qual curva foi, vamos pressionar o botão verde".

"Então, você tem uma marca nos dados e, quando abre os dados do grupo e vê onde está a marca, eu sei o que aconteceu e, então, você pode falar sobre isso em vez de tentar se lembrar onde estava e em que curva estava, basta apertar o botão e ele estará lá".

"Acho que tenho um cérebro pequeno, então isso pode facilitar as coisas!"

Romain Grosjean, Chevrolet da Juncos Hollinger Racing Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Quanto à origem do conceito brilhante e simples de Grosjean, ele não se lembra exatamente quando, mas sabe que começou nos primeiros dias de sua carreira na Fórmula 1.

"Tínhamos o botão, ou talvez fosse o botão de reconhecimento de pits, na Fórmula 1", disse Grosjean.

"Quando eles chamavam 'pit', você não precisava necessariamente responder se tivesse o botão de confirmação. Então, acho que traduzi isso como: 'Ok, posso usar o botão para sinalizar algo'."

Veterano de 179 largadas na F1, Grosjean converteu essa característica em sua transição para a Indy em 2021, quando estreou com a Dale Coyne Racing em uma temporada parcial, antes de dois campeonatos completos com a Andretti Global.

Quando perguntado se essa era uma prática comum entre os pilotos na Europa, Grosjean fez uma pausa e depois disse: "Depende da equipe, mas não, acho que não. Eu apenas tento facilitar minha vida o máximo possível".

Romain Grosjean, Chevrolet da Juncos Hollinger Racing Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

E Grosjean se sentirá lisonjeado por qualquer piloto atual ou em potencial que adote esse método: "Se eu for notado em alguma coisa, eu aceito. Isso é bom na IndyCar, acho que estamos tentando ser o melhor piloto e não é como se estivéssemos escondendo coisas dos outros, então não me importo".

Ao mostrar o hack do botão para a JHR, no entanto, ele pode ver a empresa implementando isso como um recurso para os próximos anos. "Eu apenas usei minha experiência, eles aceitaram e acharam a ideia muito legal", disse Grosjean. "Então, acho que eles vão usá-la no futuro".

"Mas, sim, você sabe, eu faço isso há mais de 20 anos e, é claro, você aprende a cada ano. Essa é a beleza do esporte: você pode envelhecer sem ser velho. Não acho que você perde sua capacidade, mas ganha mais e mais experiência", concluiu.

