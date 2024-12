Naquele dia, ele nasceu de novo. Romain Grosjean sabe disso, assim como todos que testemunharam, no local ou pela televisão, um dos acidentes mais brutais da história da Fórmula 1. Aconteceu em 29 de novembro de 2020, no início do GP do Bahrein, quando o francês foi pego por uma enorme bola de fogo da qual conseguiu, com ajuda, se desvencilhar.

O carro, ou o que restou dele, pode ser visto na Exposição da Fórmula 1, que esteve em Madri no ano passado e atualmente está em exibição até 2 de março de 2025 em Londres.

O próprio Grosjean, então piloto da Haas, participou da exposição e, depois de ver o chassi queimado, relembrou a experiência. "Do meu ponto de vista, foi um grande acidente, mas não percebi o impacto e a violência do lado de fora", refletiu.

"Só me dei conta disso no dia seguinte, quando pedi a alguém que me mostrasse como havia sido. Minha esposa estava assistindo à corrida com meu pai e meus filhos. Eles se lembrarão daquele momento por toda a vida. Eles eram apenas espectadores esperando para ouvir algo... esperando para ver algo do Bahrein".

Sobre a manobra para sair, Grosjean não revelou nada de novo, mas ainda é emocionante ouvir como ele fez o milagre:

"Tive que quebrar o encosto de cabeça, batendo nele com meu capacete, e no final consegui passar pelo capacete e me levantar do assento. Percebi que meu pé esquerdo estava preso no chassi e puxei minha perna esquerda com toda a força que pude. A sapatilha ficou no chassi, mas o pé se soltou e consegui sair do carro. Eram 120 quilos de combustível mais a bateria: ambos estavam pegando fogo".

Em seguida, ele fez um elogio ao seu "anjo da guarda", o médico que ajudou a salvá-lo: "O Dr. Ian Roberts, do carro médico, e um bombeiro tentaram abrir um buraco no fogo para me ajudar a sair. Acho que isso me ajudou a ter uma visão de onde eu tinha que ir e qual era a saída".

E sobre como a segurança dos carros de F1 modernos o ajudou, ele concluiu: "A célula de sobrevivência está lá para você em caso de um grande impacto. Eu estava intacto dentro do cockpit. O chassi ainda está inteiro, o Halo está lá e, tirando os danos e as queimaduras, ainda está como deveria estar. Acho que isso salvou minha vida".

Felizmente, Grosjean se recuperou e voltou a correr e, de fato, em 2024 correu na IMSA e na Indy.

