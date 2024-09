Em um final emocionante para a corrida de seis horas, a Lone Star Le Mans, deste domingo, no Circuito das Américas, a Ferrari 499P da AF Corse, pilotada por Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman venceu após uma batalha com a Toyota.

Shwartzman herdou a liderança do Toyota GR010 HYBRID LMH #7 com 40 minutos para o final quando Kamui Kobayashi recebeu uma punição de drive-through por uma infração de bandeira amarela. O piloto japonês, em dupla com Mike Conway e Nyck de Vries, saiu dos boxes nove segundos atrás da Ferrari, mas rapidamente recuperou o terreno. Kobayashi ainda estava se aproximando no final, mas ficou sem tempo, terminando apenas 1s7 atrás na bandeira quadriculada.

O terceiro lugar no COTA foi para a equipe de fábrica da Ferrari, vencedora de Le Mans, composta por Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco. Eles não tinham ritmo do carro cliente e do #51, que acabou abandonando a corrida.

A classe LMGT3 foi dominada pelo esquadrão da Aston Martin da Heart of Racing, de bandeira americana. Seu Vantage GT3, tripulado por Ian James, Daniel Mancinelli e Alex Riberas, cruzou a linha com quase meio minuto de vantagem sobre seu concorrente mais próximo.

Nicolas Costa, que forma o trio com James Cottingham e Gregoire Saucy, foi o quarto colocado, uma posição à frente de Augusto Farfus, que divide o BMW da WRT com Sean Gelael e Darren Leung.

A próxima etapa do WEC acontece em Fuji, no dia 14 de setembro.

Resultado:

