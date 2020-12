Com a sensação da Red Bull de que Alex Albon não havia apresentado a consistência e o índice de melhora esperados, a equipe decidiu contratar Sergio Pérez para o próximo ano.

Os dois pilotos foram informados da decisão na sexta-feira pós a final da temporada em Abu Dhabi, com a notícia sendo oficializada pouco depois.

No entanto, houve alguma intriga provocada por uma foto que o chefe da Red Bull, Christian Horner, postou no Instagram logo após o anúncio ser feito, mostrando Perez com Horner e Helmut Marko.

Observadores mais atentos notaram que a foto parecia ter sido tirada em Abu Dhabi, com o desenho da cortina sendo do hotel da pista.

Além disso, Perez estava usando as mesmas roupas que usava quando fez uma troca de capacete com Sebastian Vettel após a corrida de Yas Marina.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com sobre a foto, Marko confirmou que ela foi realmente tirada em Abu Dhabi - mas ele negou que uma decisão final tenha sido tomada naquele momento.

“Uma foto não tem nada a ver com a assinatura de um contrato”, explicou Marko. “Foi um encontro social e, naquela época, nada estava 100% definido. Tiramos a foto para o caso de ficar definitiva. As assinaturas podem ser feitas eletronicamente hoje em dia. "

Perguntado se a foto havia sido tirada na noite de domingo ou na manhã de segunda-feira, Marko disse: “Sinceramente não me lembro exatamente. Foi um fim de semana turbulento. E a oportunidade estava aí porque, afinal, não tínhamos permissão para sair do hotel por causa dos protocolos da Covid-19. "

Apesar das esperanças da Red Bull de que a foto não remontasse a ter sido tirada em Abu Dhabi, Marko disse que as cortinas e as roupas de Perez denunciaram o jogo.

"Perez estava usando a mesma camisa de quando Vettel entregou seu capacete. Isso nos denunciou."

