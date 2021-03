A dinâmica da nova dupla da Ferrari, formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz, é uma das grandes dúvidas sobre a temporada 2021 da Fórmula 1. E o espanhol respondeu sobre essas dúvidas, admitindo para si próprio que isso não parece ser uma possibilidade concreta em seu primeiro ano com a Ferrari.

"Não", disse rindo quando Leclerc o perguntou se achava que poderia batê-lo em 2021. "Para mim, será complicado bater você neste ano. Eu ainda preciso conhecer a equipe e o carro, mas tentarei o meu melhor. Se há um ano bom para trabalharmos juntos acredito que seja esse".

"O importante é fazer a Ferrari dar passos adiante e quando lutaremos por títulos ou coisas mais importantes nos preocuparemos um com o outro".

Posteriormente, no evento de lançamento da Ferrari, Sainz teve que lidar com perguntas da imprensa internacional, que insistiu na possível rivalidade que ele possa ter com o monegasco.

"É importante encontrar o equilíbrio entre a competitividade com seu companheiro e fazer o que é importante para a equipe. Temos uma boa relação e acredito que vamos nos dar bem. Nunca tive problemas com um companheiro de equipe e não tenho porque ter isso com Charles".

O espanhol chega à Ferrari em um ano importante, em que a equipe busca se recuperar do desastroso 2020.

"Não posso falar sobre isso antes do Bahrein. No teste vamos ver. Acompanhei de perto o progresso nos últimos meses e os dados são esperançosos, mas não sabemos como estão os outros. De qualquer jeito, sou otimista e veremos onde estamos. Não vou focar no rendimento, até porque preciso me adaptar à equipe".

Essa adaptação será progressiva e ele não sabe em qual momento da temporada começaremos a ver o melhor Sainz, ainda mais com a pré-temporada reduzida, tendo apenas um dia e meio com o carro.

"Minha intenção é estar 100% desde a primeira corrida, mas sei que isso é difícil. É preciso experiência, avançar a cada final de semana. É uma questão de ter experiência com as corridas. Os testes ajudam, mas as provas são mais importantes".

.