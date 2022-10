Carregar reprodutor de áudio

A Haas confirmou nesta terça-feira (11) seus planos para a cota de jovens pilotos na Fórmula 1 em 2022. Para as duas sessões de treinos livres das quais a equipe é obrigada a ceder uma vaga para novos talentos, o time americano contará com o brasileiro Pietro Fittipaldi.

O piloto, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, fará as sessões de treino livre nos GPs do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, e em Abu Dhabi, no encerramento da temporada em Yas Marina.

Esse anúncio marca o retorno de Pietro a uma sessão oficial da F1 desde o fim de 2020, quando disputou os GPs de Sakhir e de Abu Dhabi no lugar de Romain Grosjean, que se recuperava do forte acidente sofrido na primeira volta da prova do Bahrein, causando um grave incêndio.

Na ocasião, Pietro participou dos fins de semana completos, fazendo treinos livres, classificação e corrida. Na primeira corrida, o brasileiro largou de 20º para terminar em 17º, enquanto na segunda começou e terminou em 19º.

Apesar da nova regra da F1 sobre treinos livres ser dedicadas a jovens talentos, Pietro se qualifica para participar das sessões por estar no limite da experiência, que barra pilotos com 3 ou mais GPs disputados pela categoria.

"Fala pessoal! Estou muito animado para anunciar que farei os primeiros treinos livres no México e em Abu Dhabi. Quero agradecer à Haas pela grande oportunidade. Eu guiei o carro no começo do ano no Bahrein, mas ter mais uma oportunidade de guiar o VF-22 é incrível. É um carro muito rápido e mal posso esperar para guiá-lo de novo".

Com isso, o Brasil será duplamente representado no GP de Abu Dhabi, com Felipe Drugovich escalado para fazer sua estreia pela Aston Martin no primeiro treino livre da última etapa da temporada 2022.

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: