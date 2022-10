Carregar reprodutor de áudio

A confusão sobre as regras da Fórmula 1 não se limitou apenas aos pontos no GP do Japão, pois a forma como a corrida terminou também deixou as equipes confusas.

Com a prova em Suzuka tendo sido marcada por uma bandeira vermelha no início devido à deterioração das condições climáticas, e o evento não sendo retomado até que houvesse pouco menos de 40 minutos do limite de tempo máximo de três horas restantes, era claro que ela nunca iria percorrer a distância integral.

Mas enquanto as equipes tinham uma ideia aproximada de quanto tempo iria durar, eles foram pegos de surpresa sobre a volta exata em que terminaria. Sob o limite máximo de duração de duas horas, as regras são claras de que, uma vez que esse limite seja atingido, o piloto líder terá que completar mais uma volta depois disso antes que a bandeira quadriculada apareça.

O artigo 5.4 do regulamento esportivo da F1 estabelece: "Se duas horas transcorrerem antes que a distância programada para a corrida seja completada, será mostrado ao líder o sinal de fim de sessão quando ele cruzar a linha de controle (a Linha) no final da volta seguinte à volta durante a qual o período de duas (2) horas terminou, desde que isso não resulte em exceder o número programado de voltas".

Então, algumas equipes estavam prevendo que, uma vez que as três horas terminassem, haveria mais uma volta antes que a bandeira quadriculada fosse mostrada.

Isso era algo que a Alpine estava antecipando, já que Fernando Alonso estava no comando após uma mudança, um pouco mais tarde na corrida, para novos pneus intermediários e estava prestes a ultrapassar Sebastian Vettel. O diretor esportivo do time de Enstone, Alan Permane, disse que sua equipe ficou surpresa com a corrida terminando uma volta antes do esperado.

“Acho que a corrida foi interrompida uma volta antes, a bandeira quadriculada foi uma volta antes do que deveria”, disse ele. “Acho que quando Max cruzou a linha, ainda faltavam cerca de cinco segundos no relógio e então eles marcaram na volta seguinte. Se a corrida tivesse ido para a distância que pensávamos, ele teria conseguido [ultrapassar] Sebastian.”

A Alpine não estava sozinha, pois até Max Verstappen e a Red Bull pareciam ter sido pegos de surpresa pelo fato de a bandeira quadriculada ter aparecido quando isso aconteceu. Apesar dos sistemas de corrida mostrarem que ele venceu e a bandeira foi mostrada, Verstappen continuou pressionando, pois ele e sua equipe não tinham certeza se a corrida havia terminado ou não.

Tendo chegado até as curvas de Degner, o engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, disse: “Ok, Max, parece haver alguma confusão sobre se a corrida acabou. Nós achamos que sim. Só traga para casa [o carro].

Charles Leclerc, da Ferrari, também teve que perguntar: “Acabou?” Mais atrás, a McLaren pediu a Daniel Ricciardo que mantivesse sua velocidade após a bandeirada, pois não tinha certeza do que havia acontecido.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse: “A bandeira quadriculada foi lançada na hora certa, mas vimos que Max Verstappen ainda estava a todo vapor depois de cruzar a linha de chegada, então não sei exatamente o que aconteceu.

"Todos nós concordamos [no pitwall] que era a bandeira quadriculada, mas como Max ainda estava pressionando, incialmente dissemos que iríamos pelo lado seguro e continuamos pressionando também porque talvez pudéssemos ter perdido algo."

No final, a resposta sobre por que a bandeira quadriculada tinha sido agitada mais cedo do que algumas equipes anteciparam foi esclarecido: por conta de uma redação específica do regulamento. Enquanto o limite de duas horas nas regras mencionava a volta extra, o tempo limite de três horas para um evento é uma parada difícil.

Ao discutir os limites de tempo, o Artigo 5.b afirma: “Se a corrida for suspensa (ver Artigo 57), a duração da suspensão será adicionada a este período até um tempo total máximo de corrida de três (3) horas.” Sem qualquer referência à necessidade de fazer uma volta extra, a janela de três horas significa que, assim que o limite de tempo for atingido, a bandeira quadriculada será colocada para o líder da corrida - e foi exatamente o que aconteceu.

No entanto, assim como a confusão sobre a distribuição de pontos que prejudicou as consequências do GP do Japão, essa regra de três horas pode ser ajustada durante o inverno para se alinhar com a forma como o limite de duas horas é tratado.

