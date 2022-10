Carregar reprodutor de áudio

O anúncio da FIA de que a Red Bull era culpada de quebrar o limite de custos da Fórmula 1 no ano passado confirmou os piores temores de seus rivais.

Mas o que está claro é que, embora a rotulagem do gasto excessivo da Red Bull tenha sido oficialmente classificada como uma violação "menor", sua oposição a vê como tudo, menos uma questão pequena.

Para ser classificado como uma infração "menor" em vez de "material", as equipes devem ter gasto menos de 5% do valor permitido. Assim, com o limite de custos do ano passado sendo de aproximadamente US$ 145 milhões, isso ainda pode chegar a US$ 7,25 milhões. Não houve confirmação da FIA ou da equipe sobre a escala da violação, mas houve muitas sugestões de que está entre US $ 1 milhão e US $ 2 milhões.

Isso pode parecer uma quantia muito pequena de dinheiro no grande esquema das coisas, mas quando se trata de orçamentos de desenvolvimento, gastos extras como esse acabam fazendo uma grande diferença.

Lewis Hamilton fez referência a apenas US$ 500.000 a mais em dinheiro de desenvolvimento sendo desbloqueado para a Mercedes no ano passado, o suficiente para permitir que ela trouxesse um novo design de piso, o que aumentaria o ritmo de seu carro para potencialmente mudar o resultado da corrida pelo título.

Como disse seu chefe de equipe, Toto Wolff, no GP de Singapura: “Se for uma chamada violação menor, acho que a palavra provavelmente não está correta. Se você está gastando 5 milhões a mais e ainda está na pequena brecha, ainda tem um grande impacto no campeonato.

"Para se ter uma ideia, obviamente monitoramos de perto quais peças estão sendo trazidas para a pista das principais equipes em todas as corridas - temporada 2021 e temporada 2022.

"Podemos ver que existem duas equipes de ponta que são praticamente as mesmas e há outra equipe que gasta mais. Então sabemos exatamente que estamos gastando três milhões e meio por ano em peças que trazemos para o carro. E então você pode ver a diferença que faz gastar mais 500.000.

"Nós não produzimos peças leves para o carro, a fim de nos reduzir a um excesso de peso de dois dígitos, porque simplesmente não temos o dinheiro. Então, precisamos fazer isso para o carro do próximo ano.

"Não podemos homologar um chassi leve e trazê-lo, porque são apenas US$ 2 milhões que estaremos acima do limite. Então você pode ver que cada gasto a mais tem uma vantagem de desempenho."

É essa troca entre gastos e desempenho que as principais equipes tiveram que fazer malabarismos na era do limite de custos e é por isso que o gasto excessivo de um rival é um assunto tão importante para eles.

A Ferrari, em particular, pediu várias vezes a aplicação de sanções máximas. A equipe acredita que é a única maneira de garantir que os esquadrões sigam o limite de custos no futuro e não sejam incentivados a burlar o sistema trocando um gasto excessivo para garantir recompensas mais ricas do que qualquer punição aplicada lhes custará.

A equipe italiana não disse nada publicamente desde a declaração da FIA sobre a violação da Red Bull, mas entende-se que a posição da equipe permanece inalterada e que deseja que as violações financeiras sejam tratadas estritamente como infrações técnicas, onde os carros são desclassificados se peças a alguns milímetros de distância.

Para os principais rivais da Red Bull, talvez ainda mais importante do que qualquer sanção em potencial é que haja total transparência em como o caso é tratado. Até agora, a FIA ofereceu poucas informações sobre a escala e os motivos da violação da Red Bull, e essa falta de informações para um tópico tão grande inevitavelmente desencadeou especulações selvagens.

Os gastos menores e processuais da Red Bull foram o resultado de um pequeno atraso na papelada e gastos inocentes - como uma cantina subsidiada em Milton Keynes, pagamentos por doença e licenças de jardinagem - sendo inesperadamente adicionados ao orçamento da equipe pelas interpretações da FIA e empurrando-o para o limite?

Ou houve alguma tentativa deliberada de falsificar a papelada, bloquear investigações e deliberadamente encontrar maneiras de contornar o limite de custos para garantir que a Red Bull possa gastar mais no desenvolvimento de carros do que seus rivais?

A "surpresa e decepção" da Red Bull ao ser acusada de violar o limite de custos sugeriria que era mais o primeiro caso. No entanto, sem respostas firmes, as suspeitas dos rivais inevitavelmente temerão que possa ser o segundo.

É por isso que é essencial, tanto para a Red Bull quanto para o resto do grid, que a FIA explique as coisas em detalhes e não siga o caminho de acordos secretos nos bastidores.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Os regulamentos financeiros da F1 são realmente claros em como exigem que a FIA publique detalhes das decisões tomadas em relação às violações das regras. Se as equipes optarem por um Acordo de Violação Aceito, onde assume e assume a responsabilidade por quebrar as regras, o assunto será divulgado.

O Artigo 6.32 dos regulamentos financeiros da F1 afirma: "A Administração do Limite de Custos publicará um resumo dos termos da ABA, detalhando a violação, quaisquer sanções e quaisquer procedimentos de monitoramento aprimorados, omitindo quaisquer Informações Confidenciais".

Mesmo que a equipe opte por levar o assunto adiante e ir à frente dos juízes para que possa pleitear seu caso, também o julgamento final será tornado público. O artigo 7.27 das regras afirma: "O Painel de Adjudicação do Limite de Custos publicará a decisão do painel de jurados e os fundamentos em que se baseiam, salvo qualquer Informação Confidencial."

Mas enquanto eles oferecem alguma esperança de respostas para os rivais da Red Bull sobre a escala e o escopo do que aconteceu, e as respostas da FIA, eles ainda abrem a porta para o órgão regulador tentar minimizar as coisas.

Por enquanto, os rivais da Red Bull estão observando e aguardando os próximos passos. Como disse o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, no fim de semana: “Acho que o que precisamos e o que espero é total transparência e clareza nas discussões que podem ter acontecido”.

E se isso não acontecer, a FIA corre o risco de uma controvérsia ainda maior no futuro. Torne qualquer sanção muito fraca ou deixe outras equipes sem clareza sobre os detalhes da violação do limite de custo, mantendo as coisas muito secretas, e a confiança em todo o sistema será quebrada muito rapidamente.

Isso ameaçaria a própria existência do teto de custo que tem sido visto como um elemento central da saúde de longo prazo da F1.

