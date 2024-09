O ex-piloto e bicampeão da Fórmula 1, Mika Hakkinen, previu a queda da Red Bull pela crise política dentor da equipe austríaca. Além disso, elogiou Max Verstappen, mas garantiu que os problemas internos estão causando a queda da performance do holandês.

"Max tem sido um talento incrível, um piloto que trabalha duro e disciplinado. Seu desempenho e seu compromisso com a vitória foram sentidos mais do que nos outros", disse o campeão da F1 em 1998 e 1999, para o portal Unibet.

O ex-piloto finlandês disse que, mesmo com o talento do tricampeão, não tem como continuar com a boa fase se nem o carro e a equipe ajudam: "E este ano, este ano foi um ponto de virada. Não necessariamente por seu desempenho pessoal, mas para conseguir o sucesso, você precisa de uma equipe, precisa de um carro e precisa de seu compromisso pessoal e disciplina para conseguir vencer corridas".



Na procura por culpados pela crise, Hakkinen disse que o caos interno em Milton Keynes é o ponto central: "Na minha opinião, esse caminho para o sucesso não pode mais continuar assim. Isso se deve simplesmente à situação política da equipe e ao fato de ele não ter a ajuda de seu companheiro de equipe. Todas essas coisas não ajudam a equipe e afetam Verstappen".



"Isso não pode continuar porque simplesmente eu diria política ou conflitos internos em uma equipe, ajuda do companheiro de equipe... Todas essas coisas não foram capazes de fazer a equipe avançar positivamente. E isso influencia Max, o desempenho de Max", conclui.

