A ida de Adrian Newey para a Aston Martin pode influenciar Max Verstappen a fazer o mesmo? Ralf Schumacher acredita que sim! O piloto defendeu que, caso o tricampeão mundial de Fórmula 1 escolha deixar a Red Bull, essa transferência pode se tornar uma possibilidade. Isso também acontece porque Lawrance Stroll, proprietário da equipe de Silverstone, já conseguiu levar diferentes componentes importantes dos taurinos para seu próprio time.

Newey foi anunciado durante uma grande coletiva de imprensa na última terça-feira (10), pela Aston Martin. A notícia não chegou como uma grande surpresa para muitos, já que os rumores já circulavam o paddock há algum tempo.

No entanto, a confirmação agita as possibilidades do que pode acontecer no futuro de Verstappen. Isso porque a Red Bull começou a apresentar falta de ritmo e desempenho, o que pode estar deixando o tricampeão bastante incomodado.

Na visão do irmão mais novo de Michael Schumacher, o holandês pode optar por seguir os mesmos passos de Newey, a depender do que sua 'cúpula' opinar e decidir.

"Max Verstappen e, especialmente, seu pai e sua diretoria querem vencer, querem competir pelo título do campeonato mundial. Adrian Newey é algo conhecido para eles, assim como a Honda", defendeu em entrevista ao canal de YouTube Formula1.de.

Dan Fallows, ex-engenheiro da Red Bull, já é diretor técnico da equipe sediada em Silverstone. Além disso, a Aston Martin começará a receber os motores Honda a partir de 2026.

Outro ponto levantado por Ralf é que a Red Bull pode começar a ser uma 'equipe de meio de grid', ou seja, não se apresentar mais na primeira colocações e ter dificuldades de conquistar vitórias nos próximos meses, ou até mesmo temporadas. Em sua opinião, o carro de 2026, que está sendo projetado por Pierre Waché, pode "não ser tão bom", afinal Newey já não estará mais na equipe.

Foto de: Red Bull Content Pool

Schumacher também coloca pontos de interrogação sobre as novas unidades de potência que começarão a ser fornecidas pela Ford em 2026 para a Red Bull. Apesar disso, Christian Horner, chefe dos taurinos, já garantiu que o projeto está "em um ótimo caminho" e que os rumores contrário a isso eram "besteira".

No entanto, Ralf analisa que Horner possa estar enganado sobre o assunto, isso porque também analisou de maneira 'errada' que a saída de Newey não afetaria o desempenho do RB20.

"Ele também era da opinião de que funcionaria sem Adrian Newey. Então, talvez você tenha que ser um pouco cuidadoso com essa análise".

É neste sentido que Schumacher acredita que a ida para Aston Martin pode ser tornar "uma possibilidade" para Verstappen no futuro. Além da equipe britânica, Ralf ainda levanta a possibilidade de uma transferência para a Mercedes caso a tendência da Red Bull se estenda por muito tempo.

Sabe-se que Max continuará com os taurinos até 2025, no entanto, ele não parece fechar as portas para possíveis negociações futuras caso a queda da equipe de Milton Keynes continue piorando. Schumacher ainda aponta que Oscar Piastri pode "preencher a vaga em algum momento" na Red Bull.

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!