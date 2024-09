F1: Sainz aponta problema enfrentado por Norris contra Verstappen

A disputa entre Lando Norris e Max Verstappen na Fórmula 1 está acirradíssima, com apenas 62 pontos separando ambos. No entanto, o britânico tem um carro dominante e mais rápido, mas ainda não é certo que a reviravolta irá acontecer. Isso se dá porque o piloto tem largadas ruins e as estratégias erradas da McLaren pesam sobre os resultados.

Agora, Carlos Sainz, que foi companheiro de Norris na equipe de Woking, comentou um pouco sobre o assunto, abordando a questão da pressão que o britânico enfrenta, uma vez que está na disputa pelo título pela primeira vez.

"É a primeira vez que ele está disputando nesse nível, disputando por um título", disse o espanhol.

"Acho que ele é duro consigo mesmo, e criticar a si mesmo é um ponto forte de Lando [Norris], acho que isso o faz melhorar mais do que os outros, o torna mais rápido, pelo menos em nossa primeira temporada juntos, ele teve um progresso muito forte por ter essa abordagem".

Sainz ainda defendeu que a posição de Norris o coloca nos holofotes e qualquer pequeno erro é rapidamente percebido pelos críticos, mesmo que os resultados anteriores tenham sido positivos.

"O problema, novamente, é que apenas a última corrida conta. Quando apenas o último GP conta como piloto, você sempre será julgado".

"Depois de Zandvoort, ele foi um herói, conseguiu passar Max, mesmo depois de uma largada difícil, e depois de Monza, as críticas voltaram".

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O piloto da Ferrari sabe que Norris tem o melhor carro do grid e tem as chances de conquistar ainda mais vitórias, mas qualquer horário mínimo custa muito caro.

"Agora ele tem o carro mais rápido, junto com Oscar [Piastri], mas não é o domínio que vimos com a Red Bull ou a Mercedes no passado. Eles são mais rápidos por dois décimos, e atrás deles temos seis carros com seis pilotos muito bons, que no momento em que você erra o pé, eles o ultrapassam, e isso é basicamente o que sofremos em Spa-Francorchamps com [Lewis] Hamilton, o que Charles [Leclerc] fez em Monza e o que acontece toda semana".

Atualmente, a Mercedes, Ferrari e Red Bull estão na disputa direta pelas melhores posições no grid. No entanto, a McLaren ainda se destaca por estar oito pontos de tomar a liderança dos taurinos na tabela de construtores.

"E se você instantaneamente não fizer o trabalho perfeito, ele e a equipe, há seis pilotos com carros que são um ou dois décimos mais lentos passando por você e vai parecer um desastre, e vai parecer pior porque você tem um carro que é um ou dois décimos mais rápido", explicou.

Até o momento, oito pilotos diferentes já venceram pelo menos um GP ao longo da temporada de 2024: Verstappen, Hamilton, George Russell, Leclerc, Sainz, Norris e Piastri.

O tricampeão ainda está na liderança, mas enxerga o britânico se aproximando rapidamente, além de Leclerc e Piastri ainda estarem, matematicamente, dentro da competição.

"É a pressão de lutar pela liderança na F1, a pressão que a mídia e as equipes colocam sobre nós mesmos, e temos que sobreviver, nos adaptar e escolher ouvir ou não".

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!