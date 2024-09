F1: Aston Martin se torna mais 'atrativa' após contratação de Newey

Mike Krack, diretor da Aston Martin, acredita que a contratação de Adrian Newey acrescenta "credibilidade" aos planos de Lawrance Stroll para o futuro da equipe de Fórmula 1. A chegada do talento já conhecido da categoria tira o time de Silverstone da classificação 'azarão'.

O luxemburguês lembrou que a apresentação de Newey dentro da fábrica foi extremamente bem-sucedida, algo que o deixou animado, e espera que a contratação do britânico dê mais moral à equipe. É importante lembrar que os britânicos estão com dificuldade de desempenho em pista e não conseguem alcançar boas colocações no grid.

Ele acrescentou que isso também tornaria a equipe mais atraente para patrocinadores, parceiros e possíveis futuros pilotos de corrida, já que a noção de trabalhar com Adrian confere à equipe uma nova aura.

"Ainda estou sorrindo, está me vendo sorrindo? Foi difícil parar de sorrir", disse Krack com alegria. "Acho que é uma notícia fantástica para nós como equipe. O entusiasmo é enorme".

"Quando a notícia foi divulgada, quero dizer, era um segredo muito mal guardado no final das contas, mas quando a notícia foi comunicada internamente, foi simplesmente incrível ver 800 pessoas aplaudindo".

O comentário se dá porque os rumores da transferência de Newey para a Aston Martin já estava no radar da mídia desde a visita 'secreta' do engenheiro à nova fábrica em Silverstone.

"Depois, quando Adrian subiu ao palco, havia ainda mais pessoas, o que foi muito, muito legal".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, proprietário, Aston Martin F1 Team, e Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Acho que isso fará diferença para todos, a começar pela equipe. Quando você consegue nomear Adrian Newey, isso é, antes de tudo, uma prova de que o projeto é confiável; que toda a visão de Lawrence não é apenas palavras, mas é realmente uma ação na qual podemos confiar como equipe".

A confiança depositada na Aston Martin por Newey, na visão de Krack, faz com que o público, pilotos, patrocinadores e todo o mercado como um todo tenha uma nova visão sobre a equipe e a torna mais atrativa.

"Não se trata mais de uma equipe de azarões como era no passado. É uma equipe que deve estar confiante de que pode fazer isso. Mas você também tem uma abordagem completamente diferente com os parceiros. E o mesmo acontece com os pilotos. Portanto, acho que isso abre muitas portas para o futuro".

Inclusive, é importante lembrar que o nome de Max Verstappen está sendo amplamente cogitado para uma possível vaga na Aston Martin no futuro, isso se a Red Bull continuar tendo resultados negativos até 2026.

Como Newey permanecerá com contrato com a Red Bull até março de 2025, ele não poderá começar a traçar o caminho da Aston Martin através das novas regras até sua chegada. Isso significa que a equipe terá que começar seus projetos iniciais sem a influência dele.

Mas Krack diz que o processo de design será aberto com flexibilidade para garantir que seja receptivo às ideias de Newey quando ele eventualmente se juntar à equipe.

"Honestamente, ainda haverá tempo suficiente. Obviamente, não se deve começar antes de 1º de janeiro com o trabalho aerodinâmico e a embalagem, e todos esses tipos de coisas ainda poderão ser alterados".

"Acho que o pacote básico, é claro onde está o motor e onde está a caixa de câmbio, então é uma questão de ajuste. Mas não podemos nos esquecer de que o regulamento também é bastante restritivo em algumas áreas, portanto, não há tanta liberdade em algumas áreas".

"Então, cabe a nós nos adaptarmos e nos ajustarmos. Precisamos estar preparados para talvez ajustar um pouco o plano do projeto para acomodar novas ideias ou talvez alguma sugestão de pensamento fora da caixa, ou de um ângulo diferente."

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!