F1: "Norris precisa ser mais agressivo", diz Montoya

A batalha pelo título Mundial de 2024 da Fórmula 1 deve ser acirrada após o impressionante desempenho da McLaren nas últimas corridas, com Lando Norris ganhando força frente a um Max Verstappen fragilizado com a situação recente da Red Bull. No entanto, Monza mostrou que, com dois pilotos na frente, a equipe britânica tem poucas chances de conquistar o título.

Juan Pablo Montoya, que já fez algumas manobras espetaculares em seu tempo, foi um nome observado em seu tempo, especialmente quando teve que "sair de fininho" ao lado de Ralf Schumacher. O colombiano aconselha Norris a ser mais arrojado.

"Na minha opinião, Lando precisa ser um pouco mais agressivo", disse Montoya, conhecido por seu estilo combativo ao longo de sua carreira na Fórmula 1, ao AS Colombia quando perguntado sobre Norris.

"Se eu fosse ele, eu também seria", disse o ex-piloto da McLaren, de 48 anos. "Porque Oscar estabelece uma referência clara a esse respeito. Ele sempre ataca com muita agressividade. Piastri também aplicou as chamadas papaya rules porque sabia que Norris não poderia competir duramente com ele."

Na primeira volta do GP da Itália, Piastri ultrapassou Norris pelo lado de fora da curva, com o britânico dizendo mais tarde que, se não fosse por ser seu companheiro de equipe ao lado, ele teria se defendido mais. Montoya disse que essa era a atitude que ele precisava de Norris.

"Ele sabia que Lando estava lutando pelo título e estava vulnerável. Ele não podia se arriscar", disse o colombiano sobre a "mudança de ritmo" acentuada que viu em Monza. "Tenho certeza de que a equipe conversará sobre isso e analisará a possibilidade de aplicar uma ordem interna".

"A verdade é que eles precisam fazer isso se quiserem vencer o campeonato com Lando. É importante que isso aconteça antes que a Red Bull faça qualquer melhoria novamente".

