Apesar da polêmica que surgiu desde então, o bicampeão da Fórmula 1, Mika Hakkinen, saiu em defesa da direção de prova, afirmando que seria inconcebível que a temporada 2021 terminasse sob o safety car no GP de Abu Dhabi.

O finlandês não se equivoca quando menciona a final do último domingo: "Falaremos disso por muito tempo!". Ele disse ainda que "não podia acreditar" no que havia acontecido em Yas Marina, com a vitória de Max Verstappen, que conquistou o título em cima de Lewis Hamilton.

"Os dois pareciam totalmente surpresos, até mesmo suas palavras após a corrida foram estupendas. São perfeitos embaixadores da F1", disse Hakkinen em sua coluna para o site de apostas Unibet.

Mesmo assim, a opinião do finlandês sobre o controverso cenário apresentado durante o safety care a forma como a prova foi reiniciada é direta. Apesar das fortes reações que este final provocou, incluindo os protestos apresentados pela Mercedes, Hakkinen considera que Michael Masi acertou.

"Michael Masi acertou em acelerar a saída do safety car, deixando que os carros entre Max e Lewis ultrapassassem, reiniciando a prova para uma volta? Acredito que teria sido muito pior se o Mundial acabasse com o safety car".

"A decisão do diretor de prova, apoiada por quatro comissários, é baseada em sua compreensão do regulamento, incluindo sua responsabilidade de dizer quando que o safety car entra novamente nos pits. Equilibrar as decisões entre a segurança e a promoção da corrida é a tarefa mais difícil de um diretor de provas".

"Se você olhar o resultado, em termos de segurança e promoção da corrida, Michael fez seu trabalho. Se a Mercedes decide impugnar o resultado e o campeonato mundial de pilotos, se examinarem em detalhes as decisões tomadas e como o regulamento foi aplicado, não acredito que os resultados mudarão".

Com a conclusão à favor da Red Bull, Hakkinen tratou de elogiar o nível mostrado por Verstappen e Hamilton ao longo da temporada histórica, chegando à última etapa empatados.

"Foi a batalha mais próxima possível, uma temporada que parecia a favor da Red Bull até que Lewis voltou com força para o final. Suas vitórias no Brasil, Catar e Arábia Saudita mostram porque é uma estrela".

