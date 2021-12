O ex-piloto e atual comentarista da Sky Sports, Martin Brundle, disse que gostaria que Lewis Hamilton e Max Verstappen dividissem o título da Fórmula 1 2021, em meio às polêmicas surgidas no GP de Abu Dhabi.

A F1 segue sob os holofotes devido ao modo como o diretor de provas, Michael Masi, optou por usar dispositivos do regulamento que permitiram uma relargada na última volta da corrida de Yas Marina.

Essa decisão deu a Verstappen a oportunidade que precisava para ultrapassar Hamilton, que tinha pneus gastos, conseguindo assim garantir o título.

A decisão de Masi de permitir que apenas alguns retardatários recuperassem a volta perdida, somente os que estavam entre os rivais, além do modo como ele não seguiu o regulamento, que determina que a bandeira verde seja dada apenas no começo da volta seguinte, foi o foco de um dos protestos da Mercedes após o fim da prova.

Apesar das reclamações da Mercedes terem sido rejeitadas pelos comissários da FIA, a montadora segue avaliando se irá adiante com um recurso formal, que levaria o caso aos tribunais. A decisão deve ser tomada até a noite de quinta.

Ainda não está claro se tal apelo pode ser bem-sucedido, e mesmo se a reclamação for validada, dificilmente a FIA teria a vontade de retirar o título de Verstappen dias após a conquista.

Porém, Brundle reconhece que sob as circunstâncias de uma disputa tão apertada ao longo do ano todo, um título "dividido" seria um resultado satisfatório.

"Max merece o título? Claro que sim", disse Brundle em sua coluna na Sky. "Ele liderou 652 voltas contra 303 de Lewis. Ele liderou o campeonato em 15 das 22 etapas, incluindo as sete finais. Ele venceu 10 corridas contra oito de Lewis (sim eu sei, vamos falar disso logo), e fez 18 pódios contra 17".

"E ele não teve a melhor das sortes pelo caminho, até os últimos quilômetros, lógico".

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis igualmente merecia o oitavo título. Gostaria que eles pudessem dividi-lo, para ser honesto. Sua velocidade pura, consistência, determinação, estilo, classe, estamina, e particularmente na reta final, foi algo incrível, entregando outra forte largada em seu 288º GP e com quase 37 anos".

"As últimas voltas em Abu Dhabi, quando os olhos do mundo estavam voltados para nós em números impressionantes, não foi nosso melhor momento e alguma coisas precisam mudar nos próximos meses. Certamente confundimos nossos fãs".

Os comentários de Brundle sobre dividir o título corroboram com o que o bicampeão Fernando Alonso disse após o GP, sugerindo que há um argumento para que o troféu seja dividido entre os dois.

"Será um grande tópico, mas se você olhar para as 22 corridas, como eu disse na quinta, qualquer um deles poderia ser campeão. Acho que mais do que qualquer outro ano, se você pudesse dividir o troféu em dois, esse seria o ano para fazer isso. Porque ambos foram fantásticos".

Hamilton CAMPEÃO de 2021? Título DIVIDIDO com Verstappen? Ideia é ventilada por Brundle e ATÉ ALONSO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: