Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 começou com uma notícia que deve surpreender muitos fãs do esporte a motor. O heptacampeão Lewis Hamilton anunciou nesta sexta-feira (17) o fim da parceria com Angela Cullen que, por muitos anos, foi sua fisioterapeuta e braço direito no esporte.

Cullen, de 48 anos, chegou a jogar hockey profissionalmente na Nova Zelândia, antes de trocar o esporte pelos estudos, formando-se em fisioterapia e ciências da saúde.

Posteriormente, Cullen se mudou para a Inglaterra, iniciando um trabalho no Instituto Esportivo de Londres, onde trabalhou com diversos atletas olímpicos. Anos depois, uniu-se à Hintsa Performance, uma empresa de coaching de atletas de alta performance.

Mas após a morte do fundador, Aki Hintsa, que era um mentor de Hamilton, Cullen assumiu a função de fisioterapeuta e assistente. Ao longo dos anos, os dois formaram uma relação muito estreita, sendo inseparáveis pelo paddock da F1.

Em sua conta oficial no Instagram, Hamilton publicou uma foto com Cullen e uma mensagem de despedida para a neozelandesa:

"Nos últimos sete anos, Angela esteve do meu lado, me levando à melhor versão de mim mesmo. Sou um atleta mais forte e uma pessoa melhor por causa dela".

"Então, hoje, espero que vocês se unam a mim para desejá-la o melhor em seus próximos passos em busca do sonho. Muito obrigado por tudo Ang, mal posso esperar para ver o que o futuro lhe reserva".

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: