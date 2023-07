A primeira metade do campeonato chegou ao fim com o GP da Bélgica de Fórmula 1 realizada neste fim de semana e vencido por Max Verstappen. Se a liderança do mundial de pilotos é cada vez mais dominada pelo holandês, as disputas atrás dele se tornam cada vez mais interessante.

Com o segundo lugar conquistado em Spa, o mexicano abriu 40 pontos de vantagem para Fernando Alonso somando 189 pontos. Contudo, o terceiro lugar do espanhol da Aston Martin está ameaçado. Por terminar a corrida deste domingo em P4 e conquistar o ponto de volta mais rápida, o heptacampeão está apenas um ponto atrás (149-148).

Charles Leclerc e George Russell chegam à pausa da temporada empatados com 99 pontos cada. O monegasco leva vantagem na posição por ter mais pódios no ano que o britânico.

No campeonato de construtores, a Red Bull segue soberana com 503 pontos. A briga pelo segundo lugar segue indecifrável com Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren correndo bem por fora. As equipes chegam para as férias com as flechas de prata em P2 com 247 pontos.

Logo em seguida, a Aston Martin vem na sequência com 196, seguido por Ferrari com 191 e McLaren fechando o top 5 com 103.

Campeonato de pilotos

PILOTO PONTOS Max Verstappen 314 Sergio Pérez 189 Fernando Alonso 149 Lewis Hamilton 148 Charles Leclerc 99 George Russell 99 Carlos Sainz 92 Lando Norris 69 Lance Stroll 47 Esteban Ocon 35 Oscar Piastri 34 Pierre Gasly 22 Alex Albon 11 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 5 Zhou Guanyu 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 2 Logan Sargeant 0 Nyck de Vries 0 Daniel Ricciardo 0

Campeonato de construtores

EQUIPE PONTOS Red Bull 503 Mercedes 247 Aston Martin 196 Ferrari 191 McLaren 103 Alpine 57 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 3 Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto? Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music