F1 - Gasly: "Não dá para fazer milagres todos os dias"

O piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly lamentou o fato de ter terminado na 11ª posição na corrida deste domingo: "Não dá para fazer milagres todos os dias".

Do segundo ao décimo primeiro lugar, o francês teve um dia para esquecer em Losail.

Para Gasly, que demonstrou bom desempenho desde durante todo o fim de semana, o GP do Qatar da Fórmula 1 foi uma das corridas mais decepcionantes. O próprio francês admite ter se iludido nas primeiras voltas, antes de perder terreno e não conseguir acompanhar o ritmo dos rivais. Situação que não pode ser explicada, uma vez que o ritmo da AlphaTauri se mostrou bastante promissor nos últimos dois dias.

“Sinceramente, não tenho resposta aí, agora”, lamentou o francês.

“Não dá para fazer milagres todos os dias, com certeza, mas daí perdemos tantas posições... Com o Yuki [Tsunoda], nós dois começamos no top 10 e estávamos com velocidade zero. Consegui ficar com o Fernando [Alonso] nas primeiras cinco voltas e depois acabou. Assim que ataquei superaqueci os pneus dianteiros. Mesmo nas voltas com pneus novos, tentei atacar e simplesmente não tínhamos velocidade."

Gasly está convencido de que a estratégia não está em questão, acreditando que mesmo com uma única parada, como alguns conseguiram, o resultado final não teria chegado.

“Mesmo com uma defesa, não tivemos velocidade para ficar na frente. Quando vi os tempos que o Fernando ou o Norris estavam fazendo ... dei tudo, estava em duas paradas, tentei atacar o máximo possível, mas não tivemos a atuação. Não sei, houve coisas que estavam diferentes do normal, claro que foi muito frustrante."

F1 AO VIVO: HAMILTON vence no CATAR, Verstappen é 2º e ALONSO VAI AO PÓDIO pela 1ª vez desde 2014!

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: