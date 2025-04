F1: Hirakawa substitui Doohan na Alpine para o TL1 do GP do Japão

A Alpine confirmou nesta terça-feira que Ryo Hirakawa assumirá o carro de Jack Doohan no primeiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1 desta sexta-feira, dando sequência ao cumprimento da cota de vagas para pilotos novatos nos TL1s.

O campeão Mundial de Endurance da Toyota se juntou à Alpine como piloto reserva para a temporada, depois de ter desempenhado a mesma função na McLaren no ano passado.

Para 2025, a FIA estendeu o regulamento de treinos livres para novatos. Se, no ano passado, cada piloto teria que ceder seu carro uma vez no ano para que um jovem talento participasse do TL1, para 2025 este número foi dobrado. Então, cada equipe precisa alinhar novatos quatro vezes ao longo do campeonato.

Com a presença de Hirakawa neste fim de semana, a Alpine já cumpre duas de suas quatro obrigações, já que a estreia de Doohan na Austrália conta como uma das cotas. É considerado um piloto novato quem disputou, no máximo, dois GPs.

Hirakawa já fez isso com a McLaren no ano passado, fazendo sua estreia no fim de semana da F1 no GP de Abu Dhabi, substituindo Oscar Piastri em um MCL38.

"Estou muito animado, mal posso esperar para pilotar o A525 no TL 1 neste fim de semana", disse o piloto em um comunicado da equipe Alpine. "Estou olhando para trás, há 18 anos, para 2007, a primeira vez que fui assistir ao GP do Japão, era uma pista diferente, Fuji, mas era a F1 no Japão".

"Desde então, comecei minha carreira de piloto e agora pilotar durante o fim de semana será a realização de um sonho, mal posso esperar".

"Fizemos um trabalho de simulador em Enstone [sede da equipe] há alguns dias e vou aproveitar o momento. Espero que o tempo esteja bom, será uma sessão curta, mas vou aproveitá-la e dar o meu melhor para a equipe, para que ela possa dar alguma orientação sobre a configuração. Só quero agradecer a todos da equipe pela oportunidade e pelo apoio".

Doohan, que começou sua temporada de estreante sob considerável pressão devido ao fato de a Alpine ter armazenado pilotos de reserva, incluindo o ex-piloto temporário da Williams, Franco Colapinto, reconheceu que Hirakawa "tem muita experiência aqui, então será bom levar um pouco desse conhecimento para o fim de semana".

Hirakawa correu na Super Formula do Japão entre 2013 e 2023 - o campeonato nacional de monopostos que atinge velocidades de F1 e corre várias vezes por ano em Suzuka.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, Hirakawa deixou o grupo de pilotos reserva da McLaren para se juntar à Alpine porque lhe foi oferecida uma chance melhor de um dia estrear na F1, já que Piastri e Lando Norris estão fechados com a McLaren por vários anos.

Hirakawa é bicampeão do WEC com a Toyota, com a qual venceu as 24 Horas de Le Mans de 2022 logo no início da era Hypercar do campeonato.

Seu contrato com a Toyota também significa que ele é um piloto reserva não oficial da Haas, que tem uma parceria técnica com a fabricante japonesa, e completou o final da temporada da F1 e o Teste de Carros Anteriores (TPC) para a equipe americana nos últimos meses.

