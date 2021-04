A Alpine revelou que um problema no túnel de vento prejudicou o desenvolvimento de seu carro durante o inverno europeu e a colocou em desvantagem na campanha de 2021 da Fórmula 1.

A montadora francesa recuou contra seus principais rivais neste ano e deixou o GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada, sem pontuar.

Enquanto a equipe está esperançosa de que um esforço agressivo de atualização possa elevá-la no grid da categoria, o diretor executivo Marcin Budkowski disse que as dificuldades apresentadas podem ser atribuídas a problemas na fábrica.

"Indo para o teste [no Bahrein], sabíamos que tínhamos experimentado um contratempo durante o inverno com algumas das mudanças de regulamento, mas também tivemos alguns problemas no túnel de vento que nos atrasou em termos de desenvolvimento", disse.

“Sabíamos que não tivemos o melhor inverno possível. Portanto, esperávamos estar recuando em termos de ritmo."

"O teste meio que confirmou isso. Fizemos progresso durante o teste com algumas coisas que testamos, foram uma melhoria, mas estávamos com pé atrás."

Budkowski acrescentou que o que chamou a atenção da equipe no Bahrein foram as escuderias que emergiram como seus principais rivais.

"Curiosamente, acabamos exatamente onde pensávamos que acabaríamos", disse.

“Mas erramos em [relação] alguns dos carros que estavam à nossa frente e em alguns dos carros que acabaram atrás de nós."

“Mas não creio que tenhamos sido os únicos, porque conversando com alguns membros da gestão de equipes de outros times, parece que algumas pessoas viram a ordem um pouco diferente do que vimos na corrida."

A Alpine trouxe um pacote de atualização para Ímola em uma tentativa de melhorar sua sorte, que inclui uma nova asa dianteira e design de bico.

O dirigente polonês disse que a atualização foi planejada por um tempo, mas outros desenvolvimentos estão sendo acelerados.

"Estamos fazendo muitos esforços para tentar melhorar nosso desempenho e isso fica claro pelo número de atualizações que estamos trazendo para cá", disse.

"Estamos mais atrasados do que gostaríamos, então vai demorar um pouco mais do que algumas atualizações. Eu não espero que todo mundo esteja esperando por nós para trazermos atualizações, então todo mundo vai melhorar seus carros."

"É uma corrida relativa. Parece que o carro vai progredir neste fim de semana com as atualizações que estamos trazendo, mas temos mais trabalho a fazer nas próximas corridas para trazer um pouco mais.", concluiu.

F1 2021: Brilho da Mercedes, preocupação da Red Bull e acidente de Leclerc em Ímola | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.