Lewis Hamilton voou no começo do Q3 e garantiu a pole position para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que será disputada amanhã, em Ímola. E, com a 99ª largada na primeira posição, o heptacampeão ainda abre vantagem na disputa interna da Mercedes contra Valtteri Bottas.

O britânico é um de muitos que já abre 2 a 0 nesse começo de temporada, junto de Ricciardo, Stroll, Leclerc e mais. Um dos destaques é que Pérez empata com Verstappen na Red Bull após garantir o segundo lugar no grid de largada, contra o terceiro do companheiro.

Confira como ficou o placar interno das equipes, lembrando que possíveis punições aplicadas não entram na contagem.

Lewis Hamilton 2 0 Valtteri Bottas Max Verstappen 1 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 0 Lando Norris Sebastian Vettel 0 2 Lance Stroll Charles Leclerc 2 0 Carlos Sainz Fernando Alonso 1 1 Esteban Ocon Pierre Gasly 2 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 1 1 Antonio Giovinazzi George Russell 2 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 0 2 Mick Schumacher

A F1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, marcado para 10h, horário de Brasília e você acompanha a transmissão pela Band ou pelo Bandsports. E assim que acabar a corrida, tem mais um Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da etapa. Não perca!

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Q4 AO VIVO: Destaques da classificação para o GP da Emilia Romagna de F1, em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.