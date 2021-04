A Fórmula 1 deu início às atividades de pista deste sábado em Ímola em preparação para a classificação. E no terceiro treino livre para o GP da Emilia Romagna, Max Verstappen terminou com a ponta após entregar uma volta voadora nos minutos finais, marcando o melhor tempo do final de semana até aqui.

Na sexta, a Mercedes inverteu a ordem de forças com a Red Bull e deu as cartas, fazendo dobradinha em ambos os treinos livres com Valtteri Bottas na ponta, marcando 01min15s551 como melhor tempo do final de semana até então. Já a dupla da equipe austríaca teve problemas, com Sergio Pérez sofrendo um pequeno acidente no TL1 e Max Verstappen quebrando no TL2.

Diferente da sexta-feira, o início do TL3 foi pouco movimentado, com apenas Kimi Raikkonen e a dupla da Haas marcando tempos nos dez primeiros minutos. O piloto da Alfa Romeo abriu a sessão com 01min18s249 mas teve sua volta deletada, mas, na sequência, baixou sua marca para 01min17s331.

Com 20 minutos de sessão, menos da metade do grid já havia ido à pista e Charles Leclerc ocupava a ponta, com 01min16s795, 0s106 a frente de seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, enquanto Antonio Giovinazzi, Raikkonen e Fernando Alonso completavam o top 5.

Próximo à metade da sessão, uma batida de Nicholas Latifi na variante Villeneuve causou uma rápida bandeira vermelha, que logo foi removida porque o canadense conseguiu retirar sua Williams e retornar aos boxes.

O TL3 foi retomado com pouco menos de 32 minutos para o fim. Neste momento, Hamilton, Versrappen, Tsunoda e Gasly eram os únicos sem tempos marcados. Na ponta, Pérez, com 01min16s642, seguido de Leclerc, a 0s153 e Sainz a 0s259, todos de pneus médios.

Após uma primeira rodada de voltas rápidas dos ponteiros, apenas Bottas não teve sua volta deletada e assumiu a ponta já em sua primeira saída, marcando 01min15s984 de pneus macios.

Mas com 20 minutos para o fim, seu tempo havia sido superado por Leclerc, com 01min15s738, Gasly, a 0s152 de pneus médios e Verstappen, que conseguiu entregar uma volta sem exceder os limites de pista após algumas tentativas.

Hamilton, de pneus macios, foi o primeiro a baixar a marca feita por Bottas na sexta, com 01min15s515 a 15 minutos do fim, sendo rapidamente superado por Norris com 01min15s414.

Neste momento, os sete primeiros, Hamilton, Norris, Leclerc, Gasly, Verstappen, Sainz e Bottas, estavam separados por apenas meio segundo. Deste grupo, apenas o piloto da AlphaTauri estava de pneus médios.

E após um final com a pista muito movimentada, a liderança do TL3 terminou nas mãos de Max Verstappen, que entregou uma volta voadora a oito minutos do fim, com 01min14s958, com Lando Norris e Lewis Hamilton fechando os três primeiros colocados. Completaram os dez primeiros colocados: Pérez, Leclerc, Gasly, Sainz, Bottas, Alonso e Ocon.

A F1 volta à pista de Ímola ainda neste sábado para o classificatório do GP da Emilia Romagna. A sessão está marcada para 09h e você acompanha a transmissão pela Band ou pelo Bandsports. E assim que acabar a classificação, tem mais um Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades em Ímola. Não perca!

