Lewis Hamilton disse que "deu absolutamente tudo" nos Estados Unidos, após terminar em segundo lugar.

Na tarde deste domingo, foi realizado o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, etapa disputada no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Em meio a uma 'guerra estratégica' entre a Mercedes e Red Bull, Max Verstappen levou a melhor.

O holandês conseguiu segurar Lewis Hamilton para reivindicar a vitória em Austin. O mexicano Sergio Pérez completou o pódio.

Em entrevista após a corrida, Hamilton disse que deu "absolutamente tudo, mas no final eles tiveram a vantagem".

"Parabéns a Max, ele fez um ótimo trabalho hoje. Foi uma corrida muito difícil. Eu tive uma boa largada. Dei absolutamente tudo, mas no final eles tiveram a vantagem neste fim de semana e não podíamos realmente pedir mais, mas um muito obrigado à minha equipe pelos ótimos pitstops, tivemos um trabalho árduo durante o fim de semana."

O britânico da Mercedes exaltou ainda a corrida nos Estados Unidos e disse que espera contar com mais corridas no país.

"E que lugar para se estar, como eu disse. É uma verdadeira honra estar aqui. Espero que tenhamos mais corridas aqui", disse.

"Espero que este esporte continue crescendo porque você pode dizer o quão grandes são os fãs aqui, então espero que possamos vir mais", concluiu.

